El Ministerio de Educación Pública (MEP) definió los pasos por seguir tras la declaratoria de ilegalidad, en primera instancia, de la huelga del sector educativo del 11 de noviembre.

La institución confirmó que recibió la sentencia del Juzgado de Trabajo del Primer Circuito Judicial de San José. Sin embargo, esperará a que la resolución quede en firme, pues los sindicatos aún pueden impugnarla.

El MEP indicó que, una vez concluido el proceso judicial, procederá conforme a la legislación vigente, con respeto al debido proceso y una revisión individual de cada caso.

La declaratoria de ilegalidad alcanza al movimiento convocado por cinco organizaciones sindicales:

Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE).

Asociación Nacional de Educadores y Educadoras (ANDE).

Sindicato Patriótico de la Educación 7 de Agosto (Sinpae).

Sindicato Nacional de Profesionales en Orientación y Afines (Sinapro).

Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Costarricense (SEC).

El Juzgado también determinó que la participación de funcionarios de comedores escolares afectó servicios públicos esenciales. A estos trabajadores les corresponden las consecuencias previstas en el artículo 379 del Código de Trabajo, incluida la rebaja salarial.

Afectaciones de la huelga del 11 de noviembre

La marcha de educadores del miércoles 11 de noviembre provocó la suspensión de clases y afectó distintos servicios en centros educativos públicos del país.

El MEP contabilizó 36.994 ausencias de funcionarios, según el corte realizado a las 11 a. m. del jueves 12 de noviembre.

La institución también reportó el cierre de 175 comedores escolares, problemas de limpieza y seguridad en más de 800 centros educativos y afectaciones en la atención de 438 estudiantes con discapacidad.

En ese momento, el ministro de Educación, Leonardo Sánchez, estimó que las ausencias representaron entre el 30% y el 35% del personal del MEP. No obstante, aclaró que no todos los funcionarios ausentes necesariamente participaron en la manifestación.

La protesta reunió a docentes, estudiantes y organizaciones sindicales en San José. Entre sus demandas estaban incluidas un aumento del presupuesto para la educación pública, el pago de deudas estatales y ajustes en salarios y pensiones.