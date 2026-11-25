El Ministerio de Educación Pública (MEP) informó este 25 de noviembre que el aumento de 5% en los resultados de las Pruebas Nacionales Estandarizadas también se aplicará a los estudiantes de la modalidad de educación para adultos, Cindea, que hicieron los exámenes durante el primer semestre de este 2026. Según la institución, el ajuste se aplicó este mismo 25 de noviembre: seis meses después de que los alumnos aplicaron las pruebas.

Este 25 de noviembre, La Nación dio a conocer lo expuesto por una docente, quien reveló que aun cuando los colegiales de último año de Centro de Integrado de Educación de Adultos (Cindea), del primer curso lectivo de este 2026, hicieron las nuevas pruebas nacionales, ellos no recibieron el beneficio de que se les sumara un 5% al resultado de los exámenes que son necesarios para aprobar el año.

El MEP indicó este miércoles que el reconocimiento se extendió a todos los niveles y a la totalidad de la población estudiantil que presentó estas pruebas por asignatura, incluidas las personas jóvenes y adultas que cursaron sus estudios durante el primer semestre de 2026.

Ajuste se aplicó hasta este 25 de noviembre

La profesora, quien solicitó el resguardo de su identidad, indicó que más de la mitad de estudiantes del Cindea en el que trabaja reprobaron y tuvieron que ir a ampliación, lo que implicó que no se pudieran graduar. La educadora comentó que si este apoyo se hubiera brindado anteriormente, la realidad de algunos de esos estudiantes habría sido otra.

Según la institución, el MEP realizó un análisis técnico y educativo que contempló a toda la población estudiantil y que por ello fue necesario completar primero la recopilación y el procesamiento de la información de quienes presentaron las pruebas.

“Una vez finalizado ese análisis, este miércoles 25 de noviembre se aplicó el ajuste correspondiente a las personas estudiantes de las ofertas educativas semestrales que cursaron durante el primer semestre de 2026”, agregaron.

Según la docente, el 5% que regaló el MEP es equivalente a 7.5 preguntas de las pruebas nacionales.

El 5 de noviembre, luego de que La Nación informara sobre el aumento de cinco puntos (en ese momento no se había precisado que se trataba de 5%) en los resultados de las pruebas nacionales de los estudiantes de colegios técnicos, el jerarca del MEP, Leonardo Sánchez Hernández, justificó el ajuste de puntos a estudiantes de colegios técnicos reconociendo que los alumnos tuvieron que enfrentarse a pruebas independientes por asignatura, con más preguntas y mayor cobertura de lo aprendido.

Además, agregó que estos alumnos vivieron las huelgas de 2018 y 2019 durante años fundamentales de la primaria. “Después llegó la pandemia por más de dos años y la educación a distancia justo cuando debían consolidarse aprendizajes esenciales”, dijo esa vez el ministro.

Posteriormente, indicó que los estudiantes de último año de colegios académicos diurnos y nocturnos, así como los escolares, recibirían el ajuste de puntos.

Según el MEP, la Dirección de Gestión y Evaluación de la Calidad (DGEC) comunicó la medida a los directores de los centros educativos, a las direcciones regionales de educación, las jefaturas de asesoría pedagógica y las supervisiones correspondientes.