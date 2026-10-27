MEP cambia calendario escolar: ahora será de 180 días. Conozca cuándo iniciarán y terminarán las clases

El Ministerio de Educación Pública (MEP) anunció un cambio en su calendario escolar. Ahora las clases iniciarán el 1.° de marzo y terminarán el 30 de noviembre.

El ciclo lectivo pasa de 200 días a 180 para los estudiantes.

Leonardo Sánchez Hernández, ministro de Educación, indicó que los 20 días restantes se destinarán a preparación del personal docente, quienes estarán en proceso de formación del 8 al 26 de febrero.

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