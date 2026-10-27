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El País

MEP cambia calendario escolar: ahora será de 180 días. Conozca cuándo iniciarán y terminarán las clases

Ministro de Educación anunció la variación en el calendario escolar este 27 de octubre. Conozca todos los detalles

Primer día de clases, inauguración del Curso Lectivo 2026
Este 26 de octubre, el Ministerio de Educación Pública anunció los cambios en el calendario escolar. Rafael Pacheco Granados
Fernanda Matarrita Chaves

El Ministerio de Educación Pública (MEP) anunció un cambio en su calendario escolar. Ahora las clases iniciarán el 1.° de marzo y terminarán el 30 de noviembre.

El ciclo lectivo pasa de 200 días a 180 para los estudiantes.

Leonardo Sánchez Hernández, ministro de Educación, indicó que los 20 días restantes se destinarán a preparación del personal docente, quienes estarán en proceso de formación del 8 al 26 de febrero.