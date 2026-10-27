MEP cambia calendario escolar: ahora será de 180 días. Conozca cuándo iniciarán y terminarán las clases

Leonardo Sánchez Hernández, ministro de Educación, indicó que los 20 días restantes se destinarán a preparación del personal docente, quienes estarán en proceso de formación del 8 al 26 de febrero.
Afirmó que para el MEP es fundamental fortalecer el tema de la mediación pedagógica, sobre todo en lectoescritura y matemáticas, dos de las áreas con mayor rezago.
El calendario para los estudiantes
El curso lectivo se dividirá en dos periodos: el primero irá del 1.° de marzo al 2 de julio. En este lapso habrá 85 días lectivos.
Las vacaciones serán del 5 al 16 de julio.
El segundo periodo iniciara del 19 de julio al 30 de noviembre y comprenderá 95 días de clases.
Entre el 2 y el 8 de diciembre se realizarán los procesos de matrícula, entrega de notas y graduaciones.
Capacitación docente
La viceministra académica, María Alexandra Ulate, agregó que los docentes serán capacitados con cursos virtuales y talleres presenciales.
Según Sánchez y Ulate, la formación será focalizada en las siguientes áreas:
- Mediación pedagógica
- Evaluación de los aprendizajes
- Tecnologías emergentes
- Pensamiento lógico
- Clima del aula
- Comprensión lectora
También, cada dos meses los maestros tendrán espacios de algunas horas para que refuercen la planificación de las lecciones.
“A partir del próximo año el MEP va a darle a cada docente los planeamientos para que se adapten a cada oferta educativa. Con esto estandarizamos y mejoramos la planificación”, comentó el ministro Sánchez.