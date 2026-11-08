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El País

Menos días en el aula: MEP obligado a aprovechar mejor el tiempo al pasar de 200 a 180 días de clases en 2027

Tras 29 años con un calendario escolar que contempló 200 días lectivos, el MEP cambiará en el 2027 en un contexto en el que el país arrastra un rezago educativo. Expertas se refieren al desafío que enfrenta el Ministerio; exministros ven con preocupación el cambio

Primer día del curso lectivo del 2026 en la Escuela Buenaventura Corrales (Edificio Metálico), ubicado en el centro de San José.
A partir del 2027, los estudiantes tendrán 180 días de clases, esto luego de que el MEP anunciara un cambio de su calendario escolar. Expertas educativas se refirieron al reto al que se enfrenta el Ministerio de Educación con esta decisión. Rafael Pacheco Granados
Fernanda Matarrita Chaves