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El País

Más de la mitad de los costarricenses cree que la libertad de expresión está en peligro, revela encuesta

La encuesta de la UCR muestra una disminución en la proporción de costarricenses que consideran que la libertad de expresión está en peligro, aunque las mujeres mantienen una percepción de amenaza mayor que los hombres. Se midió también la censura y autocensura

Libertad de expresión, autocensura
Mujeres temen más que los hombres por la libertad de expresión en Costa Rica, revela estudio. Shutterstock
Sebastián Sánchez