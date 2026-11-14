Más de la mitad de los costarricenses cree que la libertad de expresión está en peligro, revela encuesta

Más de la mitad de los costarricenses cree que la libertad de expresión se encuentra en peligro, según reveló la IV Encuesta sobre Libertad de Expresión y Confianza en medios de comunicación de Costa Rica.

Esa cifra disminuyó con respecto al 2025 y es la más baja desde que inició esta medición, en 2023. En 2026, las personas que estaban de acuerdo o muy de acuerdo con la expresión “la libertad de expresión en Costa Rica está actualmente en peligro” se situó en 54,7%, mientras que quienes lo rechazan son el 41,5%.

En 2025 se registró la cifra más alta desde que el estudio se realizó: el 73,4% consideró en riesgo la libertad de expresión. En 2024, fue el 65,2% de los encuestados, mientras que en 2023 el 64,6%.

Más de la mitad de los encuestados cree que la libertad de expresión está en riesgo en Costa Rica, aunque es la cifra más baja desde 2023. (Proledi/Captura)

Sin embargo, al observar la variable de género, los números cambian: las mujeres tienen una percepción mayor de que este derecho se encuentra en peligro, con respecto a lo que perciben los hombres.

El 61,6% de las mujeres está de acuerdo con la afirmación de que la libertad de expresión está en peligro, frente al 48% de los hombres. En cambio, el desacuerdo es mayor entre los hombres (49,4%) que entre las mujeres (33,3%), una brecha de 16 puntos porcentuales.

Las cifras son recogidas en la IV Encuesta sobre Libertad de Expresión y Confianza en los Medios de Comunicación de Costa Rica, desarrollada por el Programa de Libertad de Expresión y Derecho a la Información (Proledi), en alianza con el Centro de Investigación en Comunicación (Cicom) y el Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP), todos de la Universidad de Costa Rica (UCR).

Los resultados se circunscriben a la población mayor de edad con acceso a teléfono celular, que en el caso de Costa Rica ronda el 98%. Se realizaron 993 entrevistas telefónicas entre el 2 y el 14 de setiembre.

El gobierno respeta la libertad de expresión, según encuestados

Por cuarto año consecutivo, la encuesta consultó a las personas si consideran que el gobierno respeta la libertad de expresión.

Los resultados de 2026 muestran un nuevo aumento en la proporción de quienes están de acuerdo o muy de acuerdo con esa afirmación: pasó del 54,3% en 2025 al 60,1% este año, un incremento de 5,8 puntos porcentuales y el porcentaje más alto desde que se realiza la medición.

El porcentaje de personas que manifiesta desacuerdo en 2026 disminuyó del 43,5% en 2023 al 33,3% en 2025.

En 2023, el 50% de las personas consideraba que el gobierno respetaba la libertad de expresión. Esa proporción aumentó al 50,6% en 2024, al 54,3% en 2025 y alcanzó el 60,1% en 2026.

Esta es la primera medición realizada desde el inicio de la administración de la presidenta Laura Fernández.

Los encuestados creen que el gobierno respeta la libertad de expresión. (Jorge Navarro para LaNacion y LaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

El informe señala que, aunque la mandataria ha criticado públicamente a medios de comunicación específicos, su estilo de comunicación difiere del de su antecesor, Rodrigo Chaves, durante cuya administración fueron frecuentes las descalificaciones directas contra periodistas y medios desde espacios oficiales, como las conferencias de prensa semanales.

Baja percepción de censura y autocensura

El estudio también examinó las percepciones de censura y autocensura, cuyos niveles también registraron una disminución respecto a años anteriores.

Entre 2023 y 2026, la percepción ciudadana sobre la existencia de censura o limitaciones para expresarse libremente en Costa Rica experimentó un cambio relevante.

Tras haberse mantenido mayoritaria la postura de acuerdo durante los primeros años —alcanzando un 53,6% en 2023, un 47,2% en 2024 y un 52,6% en 2025—, el año 2026 la postura predominante pasa a ser el desacuerdo, situándose en un 48,7%, frente a un 46,1% que todavía coincide con la afirmación y un 5,2% en posición neutral.

En este aspecto, la edad constituye el único factor sociodemográfico que introduce diferencias significativas, siendo el grupo de 18 a 34 años el que percibe estas limitaciones en mayor medida.

De forma paralela, la autocensura individual en plataformas digitales muestra una disminución considerable. Quienes afirman haber dejado de emitir sus opiniones en redes sociales por temor a represalias se redujeron al 40,1% en 2026 (una caída de 6,4 puntos porcentuales respecto al 46,5% de 2025 y por debajo de las cifras de 2023 y 2024, con 48,5% y 44,6% respectivamente).

A su vez, quienes descartan autocensurarse aumentaron con fuerza hasta el 56,2% en 2026, superando la meseta que rondaba el 48% observada en el trienio previo.