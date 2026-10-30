Marchamo digital sale al cobro la próxima semana: Así será el nuevo ‘sticker’

Además, a diferencia de la calcomanía actual, esta tiene una duración de 10 años.
Eso significa que, tras el pago y entrega de la calcomanía este primer año, los años siguientes el pago se podrá realizar en línea o en los canales habituales, sin despegar el sticker del parabrisas.
El Instituto Nacional de Seguros (INS) aclaró que este dispositivo no cuenta con tecnología GPS, ni monitorea la ubicación de los vehículos.
La entidad agregó que el derecho de circulación seguirá siendo un requisito que los propietarios de los vehículos deberán presentar cuando las autoridades se lo soliciten.
A diferencia del formato actual, que consiste en un documento físico, a partir del próximo 2 de noviembre este será digital y llegará al correo electrónico proporcionado por el conductor.
Si no es posible recibirlo por ese medio, se podrá descargar desde la página web o en la aplicación INS Móvil.
¿Cómo se pega?
La calcomanía del marchamo digital que recibirán los dueños de vehículos a partir de la próxima semana se pegará en la parte interna del parabrisas delantero, tal como se hace actualmente.
En caso de pegarlo mal, deberá acudir a las oficinas del INS para solicitar la reposición.
El INS informó que hasta la semana pasada había más de 124.000 marchamos correspondientes al 2026 que aún no habían sido cancelados.
La mayoría de estos pertenecen a motocicletas y bicimotos, de esa categoría había 59.253 marchamos sin pagar; mientras que de vehículos particulares se contabilizaban 49.368 pagos pendientes.