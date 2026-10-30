Marchamo digital sale al cobro la próxima semana: Así será el nuevo ‘sticker’

El próximo lunes 2 de noviembre se pondrá al cobro el derecho de circulación del 2027, que este año incluye la nueva modalidad de marchamo digital.

El nuevo sticker incluye tecnología UHF, la cual incorpora mecanismos de seguridad que mejoran las condiciones en comparación con el adhesivo actual.

Por ejemplo, en caso de despegarse del parabrisas, el dispositivo se autodestruye, lo que permite fortalecer la prevención de fraudes, falsificaciones o manipulaciones indebidas.

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