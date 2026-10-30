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El País

Marchamo digital sale al cobro la próxima semana: Así será el nuevo ‘sticker’

Nueva calcomanía de marchamo digital tiene una vigencia de 10 años

El nuevo marchamo digital utilizará una etiqueta con vigencia de hasta 10 años y enviará el derecho de circulación en formato digital.
El nuevo marchamo digital utilizará una etiqueta con vigencia de hasta 10 años y enviará el derecho de circulación en formato digital. INS
Patricia Recio

El próximo lunes 2 de noviembre se pondrá al cobro el derecho de circulación del 2027, que este año incluye la nueva modalidad de marchamo digital.

El nuevo sticker incluye tecnología UHF, la cual incorpora mecanismos de seguridad que mejoran las condiciones en comparación con el adhesivo actual.

Por ejemplo, en caso de despegarse del parabrisas, el dispositivo se autodestruye, lo que permite fortalecer la prevención de fraudes, falsificaciones o manipulaciones indebidas.