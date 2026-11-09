AñadirLa Nacióncomo fuente preferida en

El País

Lotería Nacional de Costa Rica: Vea los números ganadores de este domingo 8 de noviembre

La Junta de Protección Social realizó este domingo el sorteo ordinario de la Lotería Nacional. Vea los números ganadores

Mano sosteniendo una bola de sorteo del Gordo Navideño 2023 marcada con el mes de mayo, sobre un fondo decorativo con luces desenfocadas.
La JPS efectuó este domingo 8 de noviembre el sorteo de la Lotería Nacional N.° 4.926. Rafael Pacheco, Rafael Pacheco Granados
Sebastián Sánchez