Lotería Nacional de Costa Rica: Vea los números ganadores de este domingo 8 de noviembre

La Junta de Protección Social (JPS) realizó este domingo 8 de noviembre el sorteo ordinario N.° 4.926 de la Lotería Nacional, que repartió un premio mayor de ¢350 millones en dos emisiones.
Premio Mayor
La combinación ganadora fue el número 26 con la serie 660, que paga ¢175 millones por emisión.
Segundo Premio
El segundo premio fue el número 74 con la serie 535, con un pago de ¢30 millones por entero.
Tercer Premio
El tercer premio fue el número 55, con la serie 848, con un pago de ¢14 millones por entero.