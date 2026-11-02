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El País

Lotería Nacional: salió el PREMIO MAYOR del domingo 1.° de noviembre

La combinación ganadora del premio mayor pagará ¢350 millones en dos emisiones

08 de diciembre del 2025. Junta de Protección Social de San José. 10:00 hrs. Funcionarios de la Junta de Protección Social de San José realizaron el pesaje acostumbrado de las bolitas que se usarán en el sorteo extraordinario del Gordo Navideño el próximo domingo 14 de diciembre. Para tal efecto invitaron a los medios de prensa para que constataran la legalidad del proceso. En la foto: Alejandro Cordero, gerente de produccion muestra la bolita del segundo premio. Foto: Albert Marín.
08 de diciembre del 2025. Junta de Protección Social de San José. 10:00 hrs. Funcionarios de la Junta de Protección Social de San José realizaron el pesaje acostumbrado de las bolitas que se usarán en el sorteo extraordinario del Gordo Navideño el próximo domingo 14 de diciembre. Para tal efecto invitaron a los medios de prensa para que constataran la legalidad del proceso. En la foto: Pesaje de la bolita del premio mayor. Foto: Albert Marín. Albert Marín
Roger Bolaños Vargas

La Junta de Protección Social (JPS) realizó la noche de este domingo 1.° de noviembre el sorteo de la Lotería Nacional N.° 4.922.

El premio mayor del sorteo fue cantado pasadas las 7:50 p.m. La combinación ganadora fue el número 27 con la serie 130, que paga ¢175 millones por emisión, para un total de ¢350 millones por dos emisiones.

El segundo premio fue el primero de los más importantes en salir, a eso de las 7:30 p. m. La combinación favorecida fue la del número 49 con la serie 047. Esta combinación otorga ¢30 millones por entero.