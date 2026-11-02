Lotería Nacional: salió el PREMIO MAYOR del domingo 1.° de noviembre

La Junta de Protección Social (JPS) realizó la noche de este domingo 1.° de noviembre el sorteo de la Lotería Nacional N.° 4.922.

El premio mayor del sorteo fue cantado pasadas las 7:50 p.m. La combinación ganadora fue el número 27 con la serie 130 , que paga ¢175 millones por emisión, para un total de ¢350 millones por dos emisiones.

El segundo premio fue el primero de los más importantes en salir, a eso de las 7:30 p. m. La combinación favorecida fue la del número 49 con la serie 047 . Esta combinación otorga ¢30 millones por entero.

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