Lotería Nacional de Costa Rica: lista completa de ganadores y premios del sorteo N.° 4.926 de este domingo 8 de noviembre

Este domingo 8 de noviembre se llevó a cabo el sorteo ordinario 4.926 de la Lotería Nacional, de la Junta de Protección Social (JPS).

La combinación ganadora fue el número 26 con la serie 660 , que paga ¢175 millones por emisión.

El segundo premio fue el número 74 con la serie 535 , con un pago de ¢30 millones por entero.

El tercer premio fue el número 55, con la serie 848 , con un pago de ¢14 millones por entero.

A continuación, puede consultar la lista completa de premios y números favorecidos del sorteo de este 8 de noviembre: