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El País

Los tres cantones más sustentables de Costa Rica: ¿qué hacen Belén, Atenas y Desamparados diferente? (y qué podrían aprender usted y su cantón)

‘La Nación’ cruzó datos del Informe de Competitividad Cantonal. Belén, Atenas y Desamparados sobresalen: ¿qué hacen ellos de forma diferente?

Un hombre en una huerta.
Crear jardines y huertas es parte de los compromisos ambientales de la Municipalidad de Belén. Municipalidad de Desamparados
Irene Rodríguez

Uno de los mayores desafíos que tienen los gobiernos locales es la sustentabilidad. Esta va un paso más allá de la sostenibilidad.

La sustentabilidad tiene como enfoque al individuo, sostener la vida en equilibrio. “Es un cambio de paradigma, de sustentar recursos a sostener la vida”, destaca Hazel Díaz Meléndez, directora del Instituto de Educación en Derechos Humanos de la Defensoría de los Habitantes.

En cuanto a la calidad de vida en los cantones, esta visión puede medirse con diferentes indicadores. Los programas ambientales, tener acceso a parques y espacios verdes, tener buenos sistemas de recolección de desechos y aprovechamiento de los residuos, y un buen acceso a servicios públicos, como agua potable y electricidad, son trascendentales para ciudades sustentables.