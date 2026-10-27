Los tres cantones más sustentables de Costa Rica: ¿qué hacen Belén, Atenas y Desamparados diferente? (y qué podrían aprender usted y su cantón)

Uno de los mayores desafíos que tienen los gobiernos locales es la sustentabilidad. Esta va un paso más allá de la sostenibilidad.

La sustentabilidad tiene como enfoque al individuo, sostener la vida en equilibrio. “Es un cambio de paradigma, de sustentar recursos a sostener la vida”, destaca Hazel Díaz Meléndez, directora del Instituto de Educación en Derechos Humanos de la Defensoría de los Habitantes.

En cuanto a la calidad de vida en los cantones, esta visión puede medirse con diferentes indicadores. Los programas ambientales, tener acceso a parques y espacios verdes, tener buenos sistemas de recolección de desechos y aprovechamiento de los residuos, y un buen acceso a servicios públicos, como agua potable y electricidad, son trascendentales para ciudades sustentables.

“Son dimensiones que pueden dar cuenta de lo que cada cantón les brinda a los habitantes para un mejor desarrollo”, manifiesta Andrés Fernández Aráuz, economista en jefe e investigador del Consejo de Promoción de la Competitividad (CPC) de Costa Rica.

Con esto en mente, La Nación tomó datos del Informe del Índice de Competitividad Nacional (ICN), elaborado por el CPC, en donde se exploran estos ejes que el informe agrupa como “responsabilidad con la sostenibilidad” y “servicios públicos”.

El análisis arrojó que tres cantones destacan en su compromiso con ambas dimensiones.

Estos tres cantones, destacados en amarillo en el siguiente gráfico, son Belén (Heredia), Atenas (Alajuela) y Desamparados (San José).

Estos cantones contrastan con otros como Talamanca (Limón), Coto Brus y Buenos Aires (estos dos últimos en Puntarenas), que se encuentran en las últimas posiciones del ranking en dichas variables.

¿Qué hacen estos cantones de forma diferente? La Nación conversó con personas de las tres municipalidades con mejor desempeño en ambos ejes para ver qué soluciones han aplicado y cómo han impactado en la ciudadanía.

La situación nacional en sustentabilidad

Antes de repasar las soluciones en estos tres cantones, sentemos un marco de cómo está Costa Rica en las diferentes dimensiones que componen la sustentabilidad.

Fernández señaló que, aunque la mayoría de los cantones sí tienen cobertura casi total en recolección de residuos, esto no es así con el aprovechamiento (reutilización, reciclaje o compostaje) de dichos recursos.

“El aprovechamiento del total de residuos que se recolectan en el país es muy bajo y eso se repite en casi todos los cantones. Incluso en los cantones con mayor aprovechamiento, este es inferior al 15%; es decir, en ninguno de los casos estamos a niveles aceptables según la Organización Mundial de la Salud (OMS)”, afirma en entrevista con La Nación.

Este mapa muestra los diferentes aspectos relacionados con la recolección de residuos sólidos y su aprovechamiento, una dimensión que el ICN define como “sostenibilidad”.

Cuanto más oscuro esté el cantón, más competitivo es en estos temas y se le asigna un mayor puntaje en una escala que va de 0 a 100. No obstante, hay nueve cantones que no alcanzan 19 puntos. El mayor puntaje fue para León Cortés, con 94,3.

Este mapa muestra el compromiso con la sostenibilidad de los cantones, según el Informe de Competitividad Cantona 2025. (Consejo de la Promoción de Competencia/Consejo de la Promoción de Competencia)

¿A qué se deben estas disparidades? Para Fernández, esto responde a que los gobiernos locales han dado prioridad a otros servicios, como tener una buena red vial cantonal. Sin embargo, hay una razón de más peso, y radica en un problema país.

“La disposición de residuos ya tocó un nivel bastante crítico. Las decisiones que debieron tomarse hace cuatro años no se han tomado, hace falta coordinación entre el Ministerio de Salud y los gobiernos locales, especialmente de dónde se construirán los próximos lugares para disponer de los desechos”, destacó.

La situación de los servicios públicos es más uniforme en el país, pero siempre hay algunas disparidades, especialmente en cantones costeros y transfronterizos. En este sentido el cantón con mayor puntaje es San Isidro (Heredia) con 97,6 de 100.

Este mapa muestra el acceso a servicio público de los cantones, según el Informe de Competitividad Cantonal 2025 (Consejo de la Comisión de Competencia/Consejo de la Comisión de Competencia)

“Más del 93% de los cantones tienen agua potable; en la GAM es el 98%. pero en Talamanca y otros cantones transfronterizos es del 80%. Estamos hablando de una de cada cinco personas”, dijo Fernández.

No obstante, la situación en medio del fenómeno El Niño puede cambiar las cosas en algunos lugares, por lo que la acción municipal en los tres cantones que sobresalen también es clave.

León Cortés y San Isidro lideran estas dimensiones específicas, pero se escogieron Belén, Atenas y Desamparados por ser los que sobresalieron de forma especial en la combinación de las dos mediciones.

Belén: planes verdes y diferenciación en recolección de residuos

En cuanto al manejo de residuos sólidos, Belén tiene una particularidad en su proceso de recolección. Esteban Salazar Acuña, gestor de residuos de la Municipalidad, señaló que en febrero pasado se comenzó a implementar un modelo tarifario diferenciado.

Este proyecto redistribuye los costos de los residuos y establece tarifas especiales para los usuarios que comprueben que reciclan activamente y que están en el programa de reciclaje. Así buscan reducir la cantidad de residuos que deben disponer o llevar a un relleno sanitario.

En este momento hay 350 hogares inscritos. A quienes reciclan se les hace hasta un 20% de descuento en el servicio de recolección, y a quienes compostan, hasta un 50%. No obstante, cada hogar puede estar solo en una categoría.

“La reducción en cuanto a montos recaudados es como de ¢50 millones (al año). Es una inversión pero para cambiar los hábitos de las personas", subrayó Salazar.

Los parques naturales son parte de las estrategias de sostenibilidad de la Municipalidad de Belén. (Municipalidad de Belén/Para LN)

Este no es el único proyecto. El área ambiental tiene una iniciativa relacionada con el servicio de agua. Se trata de un pago por servicios ambientales.

La factura de este servicio tiene un cargo extra para la creación de parques naturales o la compra de terrenos cercanos a ríos y nacientes, para mejor preservación del recurso hídrico.

Dulcehele Jiménez Espinoza, coordinadora de la unidad ambiental, manifestó que ya hay dos parques naturales: Los Manines y El Santuario. Estos están abiertos al público y permiten caminar y hacer actividades familiares.

“Se compran terrenos aledaños a nacientes y se rearborizan, ya sea para bosque o para hacer parques naturales. Hemos logrado adquirir diez propiedades. Y la gente los aprovecha. También hemos visto crecer árboles y varios pájaros llegar”, destacó.

Además, se tienen otros proyectos, como un observatorio ambiental, en conjunto con la Universidad Nacional (UNA), donde se hacen análisis de agua y aire. Otro proyecto es la Comisión Cantonal de Cambio Climático, que funciona desde 2012.

Desamparados: estrategias de mayor aprovechamiento

Los programas de reciclaje de la Municipalidad de Desamparados ya tienen a toda la comunidad involucrada. (Municipalidad de Desamparados/Para LN)

Desamparados se convirtió, en 2025, en el tercer cantón costarricense que más residuos genera, después de los cantones centrales de San José y Alajuela.

¿Cómo logran mantener esa sustentabilidad? Carlos Castillo Zúñiga, encargado del Centro de Recuperación de Materiales Valorizables de la Municipalidad de Desamparados, comentó que se tienen varias estrategias.

Una de ellas consiste en tener rutas de recolección de materiales revalorizables o reciclables de lunes a viernes en los 13 distritos. Cada día, cinco camiones recolectores realizan unos 12 viajes al centro. Además, todas las semanas se reciben residuos eléctricos y electrónicos.

El año pasado se revalorizaron 1.900 toneladas de residuos.

Además, para este tipo de residuos se estableció una estrategia de doble flujo, en donde se les pide a los ciudadanos que todo lo revalorizable vaya en dos bolsas.

Una bolsa, explicó Castillo, es la de “valorizables especiales”, donde se colocan todos los plásticos que normalmente no tienen una segunda vida útil: las bolsas de arroz, los empaques de los restaurantes chinos, los envases de mantequilla, las botellas con salsa. Todas estas se destinan para ser llevadas a plantas de coprocesamiento o a aprovechamiento energético.

La otra bolsa es para el resto de residuos valorizables mezclados, pero debe ser una bolsa transparente. La municipalidad facilita esas bolsas y entrega un paquete con 12 cada trimestre.

Pero la sustentabilidad no se limita a residuos. También hay espacios para preservar los mantos acuíferos del cantón y mantener el verdor, especialmente en las zonas más rurales del cantón, como San Cristóbal o Frailes.

La Municipalidad de Desamparados tiene varios centros de acopio. (Municipalidad de Desamparados/Para LN)

Atenas: la inclusión de la comunidad

Atenas comparte la particularidad con Desamparados de ser un cantón con zonas urbanas (aunque no en la dimensión del cantón josefino) y rurales.

Jeudy Ortiz Murillo, gestor ambiental de la Municipalidad de Atenas, manifestó que se busca incluir a diferentes poblaciones de la comunidad para la gestión de residuos: se hacen esfuerzos de educación de separación correcta de desechos en los centros educativos. Además, en todos los espacios públicos hay al menos un lugar destinado a la separación de los reciclables.

El cuidado de los animales en la carretera es vital, por lo que se colocaron rótulos donde hay cruces de fauna. (Municipalidad de Atenas/Para LN)

Asimismo, conscientes de que son un cantón con amplia biodiversidad y donde las calles pueden separar zonas boscosas, se hace conciencia de que el cruce de animales es común, de manera que los conductores cuiden a las diferentes especies que habitan el cantón. También se tienen proyectos de limpieza de ríos y mantos acuíferos.

La Municipalidad de Atenas trabaja con diferentes puntos de valoración de residuos. (Municipalidad de Atenas/Para LN)

Pero esta no es la única forma en la que este cantón vive la sustentabilidad. La inclusión de todos los habitantes también lo es.

La municipalidad ha realizado sesiones de reflexión sobre personas con discapacidad para procurar que las aceras, caños y calles cuenten con lo que necesitan los habitantes con diferentes condiciones. De esta forma, se demuestra que la sustentabilidad también se ve en la forma en la que se le garantiza a las personas un desarrollo con su entorno.