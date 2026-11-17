A fecha del martes 17 de noviembre, persisten las largas filas en la farmacia de la Clínica Integrada de Tibás debido a la escasez de “algunos medicamentos”. Esta situación se deriva de fallos en el abastecimiento en el almacén de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) a principios de este mes.

Pese a que el director del Área de Salud, Eddy Salas, indicó que la semana anterior (del 9 al 13 de noviembre) serviría para “ponerse al día” tras el reabastecimiento de medicamentos, y que el funcionamiento de la farmacia (así como las filas) volvería a la normalidad para la semana siguiente, esto no ha sido así.

El miércoles pasado por la mañana, de acuerdo con testimonios de vecinos de Tibás, los tiempos de espera oscilaron entre 17 minutos y dos horas y media. Este martes, el final de la línea llegaba a un punto situado a escasos metros de la puerta de entrada de la clínica.

Una paciente relató que el lunes pasado acudió a entregar una receta a la farmacia y le indicaron que podría recoger sus medicamentos el jueves o el viernes de esa misma semana. Llegó el viernes y se encontró con una fila de unas 150 personas delante de ella. Tenía que ir a la universidad, así que no pudo quedarse. Regresó este martes y se encontró con al menos 40 personas entre ella y la ventanilla.

Un funcionario de la clínica repartía, con este carrito, los medicamentos de las personas que habían tenido cita horas antes este martes. (Vanessa Loaiza N./Vanessa Loaiza)

Este último día, en medio del bullicio provocado por la multitud en espera, una empleada de la farmacia tuvo que alzar la voz y pedir silencio para poder anunciar los nombres de las personas cuyos medicamentos o inyectables ya estaban listos, con el fin de agilizar el proceso.

Otro trabajador salió con un carrito para distribuir medicamentos a quienes habían estado esperando sus recetas desde temprano esa mañana, mientras que una tercera empleada recogía las recetas de quienes aún permanecían en la fila.

Persisten largas filas por retraso en entrega de medicamentos

Los tiempos de espera oscilaron entre 17 minutos y dos horas y media para llegar a la ventanilla de la farmacia. (Vanessa Loaiza N./Vanessa Loaiza)

Según el director del centro, no se sabe con exactitud qué medicamentos habían estado agotados.

Este martes, se contactó telefónicamente a Walter Zuñiga, gerente de Coopesain R.L., entidad responsable de los gastos y el mantenimiento de la clínica, para solicitar información sobre la situación de la farmacia. Sin embargo, al momento de la publicación, no se había recibido respuesta alguna.