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El País

Desabastecimiento de medicamentos provoca filas de más de una hora en Clínica de Tibás

El director del centro médico afirma que la farmacia reanudará sus operaciones habituales la próxima semana

Clínica de Tibás
Para mitigar las largas filas que se preveían, la clínica entrega un “cupón” a toda persona que acude a la farmacia en busca de un medicamento que no está disponible. Marcela Rojas Hidalgo
Marcela Rojas Hidalgo