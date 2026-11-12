Desabastecimiento de medicamentos provoca filas de más de una hora en Clínica de Tibás

El desabastecimiento de “algunos medicamentos” en la Clínica de Tibás provoca tiempos de espera de hasta dos horas y media en la farmacia del centro médico.

Según el director de la Clínica, Eddy Salas, el faltante se originó en el almacén de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) a inicios de noviembre, pero el servicio volverá a la normalidad la próxima semana.

Además, afirmó que desconocen con exactitud qué medicinas estaban agotadas.

De acuerdo con declaraciones de pacientes a La Nación, los tiempos de espera oscilan entre 17 minutos y dos horas y media.

Para mitigar las largas filas que se preveían, la clínica entrega un “cupón” a las personas que acuden a la farmacia en busca de medicamentos que no están disponibles. Al mismo tiempo, se le informa el día en que puede regresar a recogerlo, mediante la presentación de dicho cupón.

Sin embargo, según una vecina de Tibás, puede que el sistema no funcione a la perfección.

“El lunes traje la receta y me dijeron que estaban hoy y no estaban. Me dijeron que esperara a que me llamaran, o sea, no estaban ni listos”, dijo la paciente, quien salió de la clínica este miércoles alrededor de las 10:00 a. m., tras haber hecho fila desde las 7:30 a. m..

Varios residentes consultados por La Nación explicaron que habían acudido a retirar medicamentos para la presión arterial alta, tanto para ellos como para sus familiares

Salas afirmó que los pacientes son informados sobre la situación en la clínica al llegar a la ventanilla de la farmacia, pero un paciente relató que hizo fila, pero no logró llegar a la ventanilla.

“He tenido que retirarme, he tenido que desistir… Sencillamente, yo tenía una hora y tenía que ir a hacer un mandado y tenía que irme”, afirmó la persona.

De acuerdo con el director de la Clínica de Tibás, esta semana (del 9 al 13 de noviembre) servirá para “ponerse al día”, pues se repusieron medicamentos que antes no estaban disponibles.

Por consiguiente, prevén que el funcionamiento de la farmacia volverá a la normalidad la próxima semana y que las filas disminuirán.

Por su parte, el director del centro también señaló que contaron con la ayuda de al menos tres personas adicionales en la farmacia y que han trabajado horas extra.