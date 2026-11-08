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El País

Marcha por la CCSS reúne a manifestantes en San José para exigir al gobierno de Laura Fernández el pago de deuda estatal

Sindicatos, movimientos sociales y ciudadanos reclaman el pago de la deuda estatal y respeto a la autonomía de la Caja

Participantes de la marcha por la CCSS portan carteles con forma de ataúd para expresar su rechazo a los recortes presupuestarios y exigir el pago de la deuda estatal con la institución.
Participantes de la marcha por la CCSS portaron carteles con forma de ataúd para expresar su rechazo a los recortes presupuestarios y exigir el pago de la deuda estatal con la institución. Aarón Sequeira

Aarón Sequeira y Jailine González Gómez