Marcha por la CCSS reúne a manifestantes en San José para exigir al gobierno de Laura Fernández el pago de deuda estatal

Organizaciones sindicales, movimientos sociales y ciudadanos marcharon este domingo 8 de noviembre en San José para exigir al gobierno de Laura Fernández el pago de la deuda estatal con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

La movilización fue convocada para las 9 a. m., con salida desde el parque La Merced y un recorrido hasta el edificio central de la CCSS.

Los participantes portaron banderas de Costa Rica, pancartas y carteles con mensajes en defensa de la seguridad social. Entre las consignas que entonan se escucha: “Chaves, ministro, páguele a la Caja”.

Manifestantes corean “Chaves, ministro, páguele a la Caja” durante la movilización de este domingo en San José.

Además del pago de la deuda, los manifestantes reclaman el respeto a la autonomía de la institución, mejoras en la atención de pacientes y soluciones a las listas de espera.

La diputada del Frente Amplio Vianey Mora afirmó que la movilización responde a problemas relacionados con el financiamiento del seguro de salud y del régimen de pensiones de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM).

La diputada Vianey Mora cuestiona el aumento de la deuda estatal con la CCSS y proyectos que modificarían su gobernanza.

Según la legisladora, la deuda estatal con la CCSS aumentó seis veces durante la administración Chaves Robles. También cuestionó proyectos de ley que, a su criterio, buscan incrementar la intervención del Poder Ejecutivo en la Junta Directiva de la institución.

Mora destacó la importancia de defender el derecho a la protesta social y recordó manifestaciones anteriores contra recortes presupuestarios en servicios de salud.

Manifestantes participan este domingo 8 de noviembre en la marcha en defensa de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), en San José. Los asistentes portan banderas de Costa Rica y pancartas alusivas a la institución. (Aarón Sequeira/La Nación)

Entre las personas que participan en la marcha se encuentra Paulina Gamboa, de 81 años, quien relató que fue sometida a una operación de corazón cuyo costo su familia no habría podido asumir en un centro médico privado.

Gamboa considera que el Gobierno mantiene una política de privatización y falta de pago a la CCSS. También manifestó preocupación por las personas que afrontan dificultades para recibir atención debido a las listas de espera.

Paulina Gamboa, de 81 años, relata cómo la CCSS le permitió acceder a una operación de corazón que su familia no podía pagar.

Por su parte, César López, de la Liga Cívica Nacional e integrante del Frente Nacional de Lucha, señaló que la deuda estatal con la CCSS ronda los ¢4,6 billones, según sus estimaciones.

López sostuvo que los problemas financieros y administrativos afectan la prestación de servicios. Además, pidió atender las recomendaciones de la Contraloría General de la República sobre la implementación del sistema ERP.

César López exige el pago de la deuda estatal con la CCSS y el respeto al nombramiento de la representante de los trabajadores.

El dirigente además exigió que se respete el nombramiento de la exdiputada Rocío Alfaro como representante de los trabajadores ante la Junta Directiva de la CCSS, luego de que la Sala Constitucional anulara el rechazo del Consejo de Gobierno a esa designación.

Asimismo, solicitó que la expresidenta ejecutiva de la CCSS Marta Esquivel renuncie a su inmunidad para permitir la investigación del caso Barrenador.