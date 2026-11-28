La inversión publicitaria y el alcance de las actividades de fin de año figuran entre los criterios que llevaron al Instituto Nacional de Seguros (INS) a modificar su estrategia de patrocinio y optar por eventos distintos al Festival de la Luz.

La última participación de la aseguradora en el desfile josefino se produjo en el 2024, cuando destinó ¢115 millones al diseño y construcción de una carroza, espacios en tarimas, artículos promocionales y otros gastos asociados a la actividad.

“Con una inversión de ¢54.420.000 (prácticamente la mitad de lo invertido en el Festival), el INS contará con presencia de marca en 14 eventos de alta exposición, los cuales se enfocan en distintos públicos y benefician a diversos sectores de la sociedad", señaló previamente la institución en respuesta a consultas de La Nación.

Por el otro lado, el alcalde de San José, Diego Miranda, le manifesto a este medio que considera que la cantidad de eventos no necesariamente se traduce en una mayor exposición publicitaria.

Diego Miranda, alcalde de San José, cuestionó que la participación en un mayor número de eventos garantice a los patrocinadores una exposición publicitaria superior a la del Festival de la Luz. (Rafael Pacheco Granados)

En entrevista con La Nación, el jerarca reconoció que los costos asociados a la elaboración de las carrozas eran elevados. Sin embargo, señaló que la inversión debe analizarse en función del alcance y el retorno que obtiene cada patrocinador.

Planteó que distribuir un presupuesto entre tres actividades con 5.000 asistentes cada una no equivale necesariamente a participar en un desfile que congrega a más de 200.000 personas, según las estimaciones municipales.

A la asistencia presencial se suma la exposición de las marcas mediante las transmisiones televisivas y la cobertura de los medios de comunicación.

El alcalde cuestionó, además, que algunas instituciones públicas replantearan su participación precisamente en un momento de discrepancias entre el gobierno central y la administración municipal.