La inversión publicitaria y el alcance de las actividades de fin de año figuran entre los criterios que llevaron al Instituto Nacional de Seguros (INS) a modificar su estrategia de patrocinio y optar por eventos distintos al Festival de la Luz.
La última participación de la aseguradora en el desfile josefino se produjo en el 2024, cuando destinó ¢115 millones al diseño y construcción de una carroza, espacios en tarimas, artículos promocionales y otros gastos asociados a la actividad.
“Con una inversión de ¢54.420.000 (prácticamente la mitad de lo invertido en el Festival), el INS contará con presencia de marca en 14 eventos de alta exposición, los cuales se enfocan en distintos públicos y benefician a diversos sectores de la sociedad", señaló previamente la institución en respuesta a consultas de La Nación.
Por el otro lado, el alcalde de San José, Diego Miranda, le manifesto a este medio que considera que la cantidad de eventos no necesariamente se traduce en una mayor exposición publicitaria.
En entrevista con La Nación, el jerarca reconoció que los costos asociados a la elaboración de las carrozas eran elevados. Sin embargo, señaló que la inversión debe analizarse en función del alcance y el retorno que obtiene cada patrocinador.
Planteó que distribuir un presupuesto entre tres actividades con 5.000 asistentes cada una no equivale necesariamente a participar en un desfile que congrega a más de 200.000 personas, según las estimaciones municipales.
A la asistencia presencial se suma la exposición de las marcas mediante las transmisiones televisivas y la cobertura de los medios de comunicación.
El alcalde cuestionó, además, que algunas instituciones públicas replantearan su participación precisamente en un momento de discrepancias entre el gobierno central y la administración municipal.