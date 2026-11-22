Mario Zumbado tiene 28 años y un logro poco común: ha obtenido tres veces la nota máxima de 800 puntos en los exámenes de admisión de dos universidades públicas. Lo consiguió en la Universidad de Costa Rica (UCR) en el 2016, repitió la hazaña en el Tecnológico de Costa Rica (TEC) en el 2019 y volvió a hacerlo este 2026, pero nuevamente en la UCR.

Esta tercera vez fue diferente. Mario ya no es un estudiante de colegio que sueña con ingresar a la universidad. Zumbado se graduó en el 2022 de la carrera de Ingeniería Mecánica en la UCR.

Ahora, trabaja en la industria de dispositivos médicos y lleva cerca de diez años dando clases. Su decisión de repetir el examen tuvo otro propósito: comprobar si los conocimientos y métodos que utiliza para preparar a otros jóvenes siguen siendo útiles .

Mario Zumbado se graduó de Ingeniería Mecánica en la Universidad de Costa Rica (UCR), carrera que actualmente ejerce en la industria de dispositivos médicos. (Maria Zumbado/Suministrada)

“Es también el saber que lo que estamos enseñando y que la forma en que yo analizo los ejercicios sigue siendo válida, a pesar de que el examen evoluciona”, contó a La Nación.

El ingeniero explicó que el año pasado comenzó, junto con un grupo de amigos del Colegio Científico de Alajuela, un proyecto llamado MetaU, mediante el cual ofrecen cursos de preparación para los exámenes de admisión de las universidades públicas.

Para este año, Zumbado decidió volver a enfrentarse a la prueba, conocer sus cambios y evaluar si el curso respondía a las necesidades de los aspirantes.

El resultado fue otro 800, una calificación que, pese a haber conseguido en dos ocasiones anteriores, todavía le provoca la misma emoción que sintió en el 2016.

“Por más de que sea el primero o el segundo o el tercero, igual se siente ese cosquilleo cuando abrí el resultado”, expresó.

Tres notas máximas en diez años

La primera vez que Mario obtuvo 800 puntos fue en el 2016, cuando cursaba quinto año de colegio y realizó las pruebas de la UCR y del TEC, en esta última también obtuvo un resultado destacado, pues quedó aproximadamente en el puesto 13, según relató.

Con la oportunidad de ingresar a cualquiera de las dos universidades, Zumbado se decantó por estudiar Ingeniería Mecánica en la UCR. Durante sus primeros años universitarios comenzó a dar clases y matriculó Educación como segunda carrera.

En el 2019, decidió volver a realizar la prueba de admisión del TEC y consiguió nuevamente 800 puntos. Con ese resultado ingresó a Ingeniería en Diseño Industrial.

Sin embargo, sus planes cambiaron con la llegada de la pandemia de la covid-19.

“Necesito terminar una carrera y necesito tener un título para empezar a trabajar”, recordó que pensó en aquel momento. Por eso decidió concentrarse en concluir Ingeniería Mecánica, profesión que ejerce actualmente.

Zumbado trabaja en investigación y desarrollo de catéteres en una empresa de dispositivos médicos ubicada en El Coyol de Alajuela. También continúa dando clases en el Colegio Científico de Alajuela.

El joven aclaró que no pretende utilizar su resultado de admisión del 2026 para ingresar a otra carrera, esto pese a que su mamá lo incentivó a estudiar Medicina.

La educación pública como herramienta para salir adelante

Mario recalcó que su interés por ayudar a otros jóvenes a ingresar a la universidad también está relacionado con su propia historia.

Realizó la primaria en la escuela pública, luego comenzó la secundaria en un liceo experimental bilingüe y la concluyó en un colegio científico, y posteriormente ingresó a la UCR.

“Yo soy hijo completamente de la educación pública” , afirmó.

Zumbado, quien ha obtenido tres veces 800 puntos en exámenes de admisión, aconseja a los futuros aspirantes prepararse con anticipación, mantener la calma y descansar bien antes de realizar la prueba. (Maria Zumbado/Suministrada)

Por eso, considera importante motivar a los estudiantes a prepararse para ingresar a instituciones como la UCR, el TEC, la Universidad Nacional (UNA), la Universidad Técnica Nacional (UTN) o la Universidad Estatal a Distancia (UNED).

“De verdad que vale la pena porque el nivel que tienen estas instituciones es súper, súper alto, es indiscutible”, manifestó.

A quienes todavía dudan si realizar el examen o a quienes ya lo intentaron sin obtener el resultado deseado, les recomendó confiar en sus capacidades y continuar preparándose.

“Yo les diría que sí se puede, que confíen”, expresó.

Después de tres notas máximas en diez años, Mario espera que su experiencia sirva para motivar a otros estudiantes a buscar una oportunidad en la educación superior pública.

“Es una herramienta de movilidad social que me ha ayudado a mí, que ha ayudado a muchísimas personas a salir adelante”, concluyó.

¿Cómo ha cambiado el examen en diez años?

Después de realizar las pruebas de admisión en distintos momentos de su vida, Mario considera que el examen de la UCR ha experimentado cambios importantes durante la última década.

“Yo siento que el examen ha cambiado en ese sentido, de que son textos más cortos, de que el examen es más corto, son menos preguntas”, explicó.

Desde su perspectiva, estos cambios también podrían estar relacionados con las nuevas formas de consumir información y los periodos de atención de las personas, aunque reconoce que la reducción inicial de la prueba estuvo vinculada con la pandemia.

No obstante, Zumbado aclaró que los cambios no significan necesariamente que el examen actual sea más sencillo, sino que los textos y preguntas son mas concisas.

Los consejos de alguien que consiguió tres veces un 800

Para Mario, uno de los factores más importantes al realizar un examen de admisión es la tranquilidad .

Aseguró que en sus tres experiencias exitosas llegó a la prueba sin sentir una presión excesiva por el resultado.

Por eso recomendó evitar las jornadas intensivas de estudio durante los días previos a la prueba. Intentar aprender a última hora puede generar inseguridad y afectar el desempeño.

“Es sumamente importante el día anterior, por ejemplo, dormir bien, acostarse tempranito, despejarse si es necesario, ir al cine con los amigos, no pensar tanto en el examen”, aconsejó.

También sugirió llevar reloj, administrar cuidadosamente el tiempo disponible y conocer de antemano las condiciones de la prueba, incluidos los materiales que se pueden utilizar.

Sin embargo, su principal mensaje está dirigido a quienes no consiguieron la nota que esperaban o no lograron ingresar a la carrera deseada.

“Creo que también es muy importante el saber que hay otras opciones, que el mundo no se cae por la nota que me saqué. Puedo volverlo a hacer el año que viene”, expresó.