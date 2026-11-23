El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) declaró “confidencial” la inversión que realizará en el tope de fin de año en San José organizado por el Ministerio de Cultura y Juventud (MCJ).

Tras casi dos meses desde que La Nación les consultó sobre su participación comercial en la actividad, el ICE respondió el 17 de noviembre y confirmó que, mediante la marca Kölbi, patrocinará “actividades de cierre de año”, pero se negó a responder consultas específicas sobre el tope y los montos invertidos.

Este medio envió las primeras preguntas el 29 de setiembre, con el fin de confirmar la participación de Kölbi en la actividad y conocer detalles. En esa ocasión, el ICE respondió que aún estaban analizando la posibilidad de participar en el tope, así como los posibles recursos a invertir.

La institución dijo estar “analizándolo” pese a que, para entonces, el ministro de Cultura, Jorge Rodríguez Vives, ya había anunciado el tope y los patrocinios de Kölbi, el Instituto Nacional de Seguros (INS) y el Banco Popular (BP).

El patrocinio de Kölbi también fue citado en publicidad de programas radiofónicos y en publicaciones de redes sociales.

Este 20 de setiembre, el propio Ministerio de Cultura publicó en su cuenta de Instagram una invitación al Desfile del Día Nacional del Caballista a realizarse el sábado 26 de diciembre, y aclaró que la actividad “es posible gracias al valioso apoyo de nuestros aliados: Banco Popular, Kölbi, INS, ICT, JPS y la Organización de Estados Iberoamericanos”.

Al notar esta publicidad con el logo de Kölbi, La Nación volvió a consultarle al ICE sobre su patrocinio del tope.

Este medio preguntó si el ICE aprobó oficialmente su participación, cuál sería el monto total que aportarían a la actividad, cuáles eventos específicos contarían con el apoyo de Kölbi, cuánto dinero se destinaría específicamente al tope y cuál instancia institucional autorizó la inversión.

Todas estas preguntas, entre otras, quedaron sin respuesta.

El ICE se limitó a confirmar que Kölbi tiene previsto participar “en algunas actividades de cierre de año organizadas por el Ministerio de Cultura y Juventud, priorizando aquellas de alta convocatoria y proyección nacional, alineadas con nuestros objetivos comerciales, valores de marca y cercanía con los costarricenses”.

Sin embargo, no detallaron cuáles.

El instituto argumentó que su objetivo es apoyar un espacio que promueva la cultura costarricense, sus tradiciones y la identidad nacional.

“Cada participación se valora bajo criterios comerciales, estratégicos y los procedimientos institucionales correspondientes”, dijo el ICE, pero no aclaró a cuáles criterios se refiere.

El instituto argumentó que los montos y condiciones económicas del contrato son confidenciales , ya que el ICE y su marca, Kölbi, operan en un mercado de competencia, por tanto, “no es posible divulgar información comercial estratégica”.

El tope se realizará el próximo 26 de diciembre en San José centro.