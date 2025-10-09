Hace 50 años: Ciro Montero, pintor del paisaje guanacasteco

“De Talolinga le viene esa sangre mezclada con gentes y paisajes guanacastecos que, como una inyección de ancestros, pasan al lienzo en tonalidades que van desde los verdes alegres hasta los negros profundos, en cielos de nubarrones”. Así abrió el suplemento Gentes y Paisajes del 9 de octubre, dedicado al pintor guanacasteco Ciro Montero.

Desde que era niño creciendo en Talolinga de Nicoya, Montero se vio atraído por la pintura, e incluso ganó una vez un concurso en una revista llamada Miracastaña.

Luego llegaron los estudios, la universidad y el trabajo, lo que le impidió dedicarse a su pasión artística.

Sin embargo, en el fondo mantuvo el deseo por volver a la pintura.

“Fue un desasosiego repentino el que lo impulsó a tomar pinceles y pinturas a los 47 años de edad. Vinieron los primeros cuadros, primitivismo agradable, que lo trajeron de regreso a la capital a una exposición en la Galería Forma, de los esposos César y Nury Jaramillo. Hallazgos entre balbuceos, dijo la crítica, pero los cuadros comenzaron a venderse”.

Esto motivó a Montero a seguir pintando todos los días, y así evolucionó su pintura a un estilo propio que lograba fijar la alegría del llano en invierno.

“Trabaja con ahínco, sin perder un minuto, con sus inquietudes artísticas y sociales, las cuales, en resumidas cuentas son inseparables del hombres”, concluye el artículo.

La curiosidad: Homenaje a exfutbolistas

Titular del 9 de octubre de 1975. (Archivo/Archivo)

El 12 de octubre se efectuará una vez más la fiesta en la cual se invita a participar a viejas figuras del deporte de antaño.

En esta ocasión serán condecorados cuatro futbolistas de la edad de oro del fútbol de Costa Rica: Arturo Alfaro y Salvador Soto, de la Liga Deportiva Alajuelense, junto a Braulio Morales y Santiago Bonilla del Club Sport Herediano.

El acto se llevará a cabo en los salones de la Cervecería Costa Rica.