Gobierno anuncia vacaciones colectivas de fin de año para empleados públicos: estas son las fechas y excepciones

Los empleados públicos tendrán siete días hábiles de vacaciones colectivas durante las festividades de Navidad y fin de año. El Gobierno oficializó este jueves una directriz que establece las fechas de descanso para el sector público.

La disposición, emitida por el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplan) y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), comprende los días 22, 23, 24, 28, 29, 30 y 31 de diciembre de 2026 .

Según el Gobierno, la medida busca reducir la acumulación de vacaciones pendientes entre los funcionarios de la Administración Pública Central y Descentralizada.

Además, las autoridades prevén un ahorro en los gastos operativos del Estado durante ese período. Entre los rubros mencionados figuran electricidad, agua potable, telecomunicaciones y combustible.

Estas instituciones tendrán condiciones especiales

Aunque la disposición contempla siete días de vacaciones colectivas, no todas las instituciones públicas aplicarán las mismas fechas.

En el caso del Ministerio de Educación Pública (MEP), la Procuraduría General de la República, el Registro Nacional, los cuerpos policiales y las instituciones encargadas de atender emergencias, los respectivos jerarcas definirán los períodos de vacaciones.

La directriz también autoriza a los responsables de cada entidad a establecer las medidas necesarias para mantener abiertos los servicios públicos esenciales durante las fechas señaladas.

Esto incluye garantizar la disponibilidad inmediata de funcionarios para atender situaciones de emergencia.

Las instituciones deberán informar oportunamente a los usuarios sobre los horarios de funcionamiento y los canales de atención disponibles durante el cierre de fin de año.

¿Qué ocurrirá con el asueto del 31 de diciembre?

La directriz también contempla una disposición relacionada con el asueto del 31 de diciembre para los funcionarios públicos del cantón central de San José.

Según el documento, las vacaciones colectivas no impiden que el Ministerio de Gobernación y Policía autorice ese asueto con motivo de las festividades cívicas de fin de año, conforme a la Ley 6725.

Por último, el Gobierno aclaró que la directriz entrará en vigor una vez publicada en el diario oficial La Gaceta.

Por lo tanto, las instituciones deberán comunicar las condiciones de atención al público correspondientes a ese período.