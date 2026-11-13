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El País

Gobierno anuncia vacaciones colectivas de fin de año para empleados públicos: estas son las fechas y excepciones

La medida busca reducir las vacaciones acumuladas y ahorrar recursos. Algunas instituciones deberán garantizar la continuidad de sus servicios

10/03/2024 Playa Conchal, Guanacaste. Arena, playa y sol... y los turistas que llegan a disfrutar de las buenas condiciones del clima, con cielo azul despejado, eso sí con mucho calor. Foto: Rafael Pacheco Granados
El Gobierno estableció siete días de vacaciones colectivas para los empleados públicos durante diciembre de 2026. Rafael Pacheco Granados
Silvia Ureña Corrales