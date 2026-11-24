La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) implementa varios cambios en la forma en la que selecciona los nuevos medicamentos que tendrán los asegurados.

Uno de los cambios es que, por primera vez, los pacientes tienen representación, con un titular y un suplente, ante el Comité de Evaluación de Tecnologías Sanitarias (CETS), que examina y analiza la inclusión de cada nueva terapia y las indicaciones y condiciones de salud para las que puede usarse.

¿Cómo sienten los pacientes esta voz? Precisamente, durante el foro De la evidencia a la decisión: el futuro de las tecnologías en salud, realizado recientemente por La Nación, se pudo entrevistar a Ana Gloria Romero, suplente de los pacientes en el CETS, para conocer sus impresiones.

Este es un extracto de lo que dijo:

- Doña Ana Gloria, comencemos por su historia: ¿qué la llevó a liderar grupos de pacientes?

- Mi nombre es Ana Gloria Romero; soy sobreviviente de cáncer bilateral de mama. Esto lo viví hace 21 y 17 años (un tumor primero en una mama y años después en la otra). Eso me llevó a las asociaciones de pacientes.

”Un dolor y una noticia desagradable se transformaron en esperanza. En ayudar a empoderar y a educar. Eso se lo debo a Cintia Solano (activista y una de las fundadoras de la Asociación Nacional Segunda Oportunidad de Vida, Anasovi). La conocí en los pasillos del hospital. Ella empezó esta historia de todo lo que tiene que ver con empoderar y educar al paciente.

”Es una lucha grande, porque cuando le dan un diagnóstico a uno, esté en el estatus que esté, sea de la profesión que sea, a uno la cabeza se le llena de cosas, más si se tiene niños pequeños y un futuro por delante.

”Ese diagnóstico en mí se convirtió en dolor, pero cuando conozco a Cintia me dice que está en una lucha de ver cómo hace llegar medicamentos de cáncer, en un inicio de cáncer de mama, a la Caja. Yo comencé a involucrarme.

”Comenzamos con la asociación de pacientes, porque con los medicamentos sabemos que hay que dar evidencia científica, está la parte económica, pero está la más importante: si el paciente no usa el medicamento, no sabemos si hay efectos.

”Así empieza la historia, buscando soluciones al cáncer de mama, y luego fuimos velando por medicamentos contra el cáncer en general. Y en el camino nos dimos cuenta de que no podían quedar atrás las enfermedades raras y otras enfermedades. Y empezamos a luchar".

- ¿Cómo ha sido esa lucha?

- A mí me costó, porque muchas personas creen que las personas de la sociedad civil estamos porque no tenemos nada que hacer, perdón la palabra, “bombetamente”, pero somos personas con una profesión, que nos toca la puerta una enfermedad y que queremos también seguir adelante.

”Con mucha gente ocurre, que cuando pasa la enfermedad cierra el libro y se va para su casa. ¿Pero quién ayuda, quién guía al paciente, quién lo va a educar y quién lo va a acompañar?“.

- La presencia de los pacientes en el CETS responde a una demanda histórica de las organizaciones. ¿Cuál ha sido la experiencia dentro del comité?

- Hablo también como paciente porque fui paciente; sé lo que es necesitar un medicamento de alto costo. Pero desde la asociación de pacientes Anasovi hemos visto que lo primero que necesitan los pacientes es la distribución de su tratamiento.

”Tener un medicamento no es un favor que le estamos pidiendo a la CCSS: es un derecho que tenemos.

”Yo también tengo un deber al estar asegurada y cumplir con todo lo que me pida la institución. Entonces, desde antes participábamos en foros, en mesas de trabajo, y veíamos que en otros países existía la evaluación de tecnologías sanitarias. Y aquí en Costa Rica se escuchaba la evaluación como algo muy lejano.

”Entonces nos capacitamos, con la Federación de ONG de Pacientes, y se comenzó a enviar documentación de que se quería participar en todo lo que era evaluación de tecnología. Y así fue. Yo estoy con mi compañera Alexandra Núñez. Ella es la titular y yo soy la suplente.

”De parte de la CCSS, el equipo de Farmacoterapia envió una carta a la Federación de ONG y ahí fue donde se determinó que dos asociaciones fueran las que participaran. Para participar se necesita capacitación. Cuando nosotras entramos recibimos capacitación. Nosotras, como Federación, queríamos nivelarnos, por eso era vital aprender".

Ana Gloria Romero, representante de los pacientes, dio declaraciones en el foro de La Nación: "De la evidencia a la decisión, el futuro de las tecnologías en salud" (Mayela López)

- ¿Se han sentido tomadas en cuenta?

- Sí se nos toma en cuenta. En la herramienta de priorización nos dimos cuenta de que enfermedades raras no tenían el mismo peso que otras condiciones. Nuestro criterio fue tomado en cuenta y todo el equipo estuvo de acuerdo.

”Mandamos observaciones del manual, y se las comunicamos a la Federación para que cada asociación pudiera enviar sus comentarios.

”Y algo no menos importante es que tanto Alexandra como yo hicimos una guía para la participación de pacientes (en casos en que se les pida ir a una sesión de la Comisión por un medicamento específico). ¿Por qué? Porque no es ir a hablar y a hablar. Es responder lo que se pide y ver si la terapia puede funcionar en ese momento o no".

- Ustedes, que han estado en la Comisión, ¿cómo ven el cambio de la Lista Oficial de Medicamentos (LOM) al Formulario Terapéutico Institucional (FTI)?

- Yo lo veo como una oportunidad para el paciente. Las tecnologías siguen avanzando. Hay muchas cosas nuevas para los pacientes.

”Pero no se puede tampoco comparar si esta herramienta va a ser mejor que otra. Hay que esperar para saber si realmente le funciona al paciente.

”Hay mucha preocupación por parte del paciente. Actualmente, ellos deben recurrir a judicializar porque los tiempos de espera para un medicamento son largos. Muchos mueren esperando.

”Lo veo como una oportunidad porque creo que los tiempos se van a acortar. La judicialización podría bajar. Hay que esperar".

- Uno de los aspectos que más preocupan es que ahora los medicamentos deben tener registro sanitario para ser considerados. ¿Cómo lo ven ustedes?

- A mí sí me preocupa. Hay gente que dice que pueden durar un año; otros, tres meses, ¿pero quién en papel me dice cuánto dura?

”Es cierto, no todo se puede registrar, no todo es para todo el mundo. No todos los pacientes van a adquirir el mismo medicamento, pero sí creo importante que los tiempos se revisen, para que el paciente no espere demasiado".

- ¿Cuáles serán sus prioridades como pacientes?

- Ser vigilantes. Debemos dejar que todo empiece para ser vigilantes, ver si el paciente es convocado cuando se revise una tecnología.

”Pero hay ganas. Sin la CCSS no somos nada; estos tratamientos son impagables por fuera. Nadie puede decidir si una terapia te va a funcionar. Por eso debemos fiscalizar".