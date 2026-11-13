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El País

Gas de cocina subirá en fin de año; diésel y gasolinas tendrán rebaja

Nuevos precios de gas y combustibles regirían en los primeros días del próximo mes tras la aprobación de la Aresep

El cilindro de gas de 25 libras tendrá un aumento de ¢912 el próximo mes.
El cilindro de gas de 25 libras tendrá un aumento de ¢912 el próximo mes. JOHN DURAN
Patricia Recio