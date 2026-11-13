Gas de cocina subirá en fin de año; diésel y gasolinas tendrán rebaja

El precio del gas de cocina tendrá un aumento de ¢912 en diciembre, mientras que las gasolinas y el diésel presentarán rebajas.

Así lo informó esta tarde la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) tras dar a conocer los datos sobre el comportamiento de los precios internacionales de los combustibles a la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep), ente encargado de dejar en firme el ajuste.

Según la comunicación de Recope, el litro de gasolina súper pasaría de ¢805 a ¢777, lo que representa una disminución de ¢28. La regular bajaría ¢103, con lo que pasaría de ¢807 a ¢704, mientras que el diésel tendría una reducción de ¢9, al pasar de ¢807 a ¢798.

El cilindro de gas de 25 libras aumentará ¢912, por lo que pasará de ¢7.721 a ¢8.633.

Los ajustes entrarían a regir en los primeros días del próximo mes, una vez que la Aresep analice y apruebe la propuesta.

Mercado internacional

De acuerdo con la Refinadora, estos cálculos responden al comportamiento del mercado internacional entre el 9 de octubre y el 12 de noviembre.

La presidenta de Recope, Karla Montero explicó que las condiciones del mercado internacional favorecieron la disminución de los precios de los combustibles, principalmente por la reducción de las tensiones geopolíticas en Medio Oriente y una mayor disponibilidad de petróleo en el mercado mundial.

En el caso del gas licuado de petróleo, la entidad explicó que aunque las cotizaciones internacionales comenzaron a disminuir a partir del 30 de octubre, esa reducción no fue suficiente para compensar los precios más elevados de las compras realizadas durante el mes anterior.

Esto debido a que los países importadores realizaron compras preventivas ante los riesgos de interrupción del suministro en el estrecho de Ormuz, una ruta estratégica para el transporte de hidrocarburos desde el golfo Pérsico.

Según Recope varios factores impactan los precios en el mercado internacional, que en este caso favorece la rebaja en las gasolinas y el diésel. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

A esto se sumó una mayor competencia por los cargamentos disponibles en el mercado internacional. La búsqueda de proveedores alternativos, particularmente en Europa ante las restricciones al GLP ruso, y el uso de propano y butano como sustitutos del gas natural en algunas actividades industriales también incidieron en la demanda mundial.