AñadirLa Nacióncomo fuente preferida en

El País

Foro de ‘La Nación’: ¿qué hace falta para que Costa Rica sea más sustentable?

Espacio analizó los retos y las oportunidades de Costa Rica para avanzar hacia un desarrollo más sustentable, desde la gestión de los recursos y las alianzas empresariales hasta el impacto del cambio climático en la salud

27/10/2026 EXPERIENCIAS LN, Colegio de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica, auditorio Jorge Manuel Brenes Oregón, Grupo Nación, Foro de Sustentabilidad De mitigar impactos a Regenerar valor, Los nuevos ejes de la competitividad empresarial, fotografía: Marvin Caravaca.
El Foro Sustentabilidad 2026, dirigido por Irene Rodríguez, periodista y editora de Experiencias LN, abordó los retos de Costa Rica para convertir sus políticas ambientales en acciones concretas. Marvin Caravaca
Yucsiany Salazar Serrano

Costa Rica tiene ventajas para avanzar hacia un desarrollo más sostenible, pero necesita convertir sus políticas públicas en soluciones concretas y mejorar la coordinación entre instituciones, empresas y comunidades.

Ese fue uno de los desafíos planteados durante el Foro Sustentabilidad 2026, ‘De mitigar impactos a regenerar valor: los nuevos ejes de la competitividad empresarial’, organizado por La Nación y el Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos (CFIA).

Por ejemplo, Belén, Atenas y Desamparados muestran cómo los gobiernos municipales pueden llevar la sustentabilidad a acciones, desde incentivos para reciclar y recuperar residuos hasta la protección de recursos naturales y la inclusión de sus habitantes. ¿Cómo extender estas prácticas al resto del país? Expertos de distintas empresas abordaron el tema durante el foro.