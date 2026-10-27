Foro de ‘La Nación’: ¿qué hace falta para que Costa Rica sea más sustentable?

Costa Rica tiene ventajas para avanzar hacia un desarrollo más sostenible, pero necesita convertir sus políticas públicas en soluciones concretas y mejorar la coordinación entre instituciones, empresas y comunidades.

Ese fue uno de los desafíos planteados durante el Foro Sustentabilidad 2026, ‘De mitigar impactos a regenerar valor: los nuevos ejes de la competitividad empresarial’, organizado por La Nación y el Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos (CFIA).

Por ejemplo, Belén, Atenas y Desamparados muestran cómo los gobiernos municipales pueden llevar la sustentabilidad a acciones, desde incentivos para reciclar y recuperar residuos hasta la protección de recursos naturales y la inclusión de sus habitantes. ¿Cómo extender estas prácticas al resto del país? Expertos de distintas empresas abordaron el tema durante el foro.

El foro se llevó a cabo en el Colegio de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica, y contó con la participación de Fabrice Le Lous, director La Nación. (Marvin Caravaca)

Ventajas y retos de Costa Rica para desarrollar ciudades sostenibles

Rafael Sayagués, socio director general de Deloitte Centroamérica, señaló que el país tiene tres ventajas principales: talento humano capacitado, generación eléctrica basada casi al 100% en fuentes renovables y una vocación hacia la protección ambiental. Pero advirtió sobre las dificultades en la ejecución.

“Somos un país experto en la generación de políticas públicas, pero no en anticipar y generar las soluciones”, afirmó.

Entre los retos mencionó las brechas educativas y la falta de coordinación entre Gobierno, empresas, academia y comunidades. Como alternativa, propuso desarrollar proyectos piloto para resolver problemas específicos.

El Foro Sustentabilidad 2026, organizado por La Nación y el Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos (CFIA), reunió a representantes de empresas y especialistas para analizar los retos del país en materia de sostenibilidad. (Marvin Caravaca)

Centros de datos: crecer sin disparar el consumo de recursos

El aumento de las operaciones digitales obliga a las empresas a mantener una infraestructura tecnológica cada vez mayor, pero también a controlar su impacto ambiental, según explicó Manuel Méndez Murillo, gerente de Producción de Tecnología de la Información del Banco de Costa Rica (BCR).

Méndez expuso cómo el banco pasó de 140 a más de 4.000 servidores en 21 años. Para atender esa demanda, la institución mejoró sus instalaciones y equipos con énfasis en la eficiencia energética, el uso del agua y la continuidad de los servicios.

“Tenemos que pensar siempre que lo que nosotros estamos utilizando es costo eficiente”, afirmó al referirse a la necesidad de incorporar tecnología sin perder de vista el uso de los recursos.

Manuel Mendez Murillo, gerente de Producción de Tecnología de la Información del BCR, expuso el tema: Generando Valor para Costa Rica, Reduciendo el consumo de recursos. (Marvin Caravaca)

Sostenibilidad exige coordinación entre empresas, instituciones y comunidades

Durante el primer conversatorio, Méndez, Sayagués y Henry Chaves, gerente de Sostenibilidad de Florex, señalaron que la sostenibilidad requiere revisar el consumo de recursos, elegir tecnologías adecuadas y trabajar con proveedores y comunidades.

En ese sentido, destacaron la importancia de planificar la producción, elegir materiales de menor impacto ambiental y mantener en uso los equipos que aún funcionan.

A la vez, los expertos advirtieron que los esfuerzos individuales pierden efecto si otros actores no colaboran. Por ejemplo, separar los residuos en una comunidad sirve de poco si el camión recolector los mezcla antes de llevarlos a su destino.

El primer conversatorio recalcó que la coordinación entre empresas, instituciones y comunidades es uno de los desafíos para avanzar hacia un desarrollo más sostenible. (Marvin Caravaca)

Ciencia en el campo

Allan Campos, director del Laboratorio Nacional en Bioeconomía y Ambiente (LANBA), explicó cómo las herramientas digitales permiten acercar la información climática a quienes trabajan en el campo. Su equipo comparte actualizaciones cuatro veces al día con más de 200 productores de Centroamérica mediante canales como WhatsApp, Telegram y Facebook.

Allan Campos Gallo, director Laboratorio Nacional en Bioeconomía y Ambiente (LANBA) del Centro Nacional de Alta Tecnología (CENAT) expuso sobre el uso de la información científica en el campo. (Marvin Caravaca)

La información les permite a los agricultores planificar mejor sus labores en el campo. Campos también destacó la importancia de llevar los conocimientos de las universidades a las comunidades y buscar alternativas para una transición energética sostenible.

“Tenemos que ser eficientes, aportar a la sociedad”, afirmó.

Manrique Segura Selva, Lider de Experiencias e Imagen Corporativa de Grupo Nación estuvo a cargo de presentar cada tema e invitado. (Marvin Caravaca)

Acceso a la salud como parte de la sostenibilidad

Carol Fuentes, gerente de Sostenibilidad de Grupo Montecristo, se refirió a iniciativas sociales y ambientales de la empresa, entre ellas proyectos para facilitar el acceso a servicios de salud, proteger los datos personales y gestionar los residuos de la atención médica.

“No es crecer por crecer, es crecer como un propósito”, afirmó Fuentes.

Como ejemplos de ese enfoque, mencionó iniciativas como Ya es Hora para facilitar mamografías a bajo costo en comunidades, así como otros proyectos para ofrecer cirugías gratuitas a menores de edad y para recolectar medicamentos que ya no se utilizan.

Carol Fuentes, gerente de sostenibilidad de Grupo Montecristo habló sobre el rol de la sostenibilidad en el Ecosistema de Salud de la empresa. (Marvin Caravaca)

Alianzas permiten llevar la sostenibilidad de las empresas a las comunidades

La sostenibilidad toma formas distintas según la actividad de cada organización, pero requiere colaboración para ampliar sus beneficios. Así lo expusieron Campos, Fuentes y Luis Baltodano, de Cementos Progreso, durante el segundo conversatorio del foro.

Para lograrlo, Campos destacó la vinculación de la investigación científica con las necesidades comunitarias y productivas. Fuentes expuso proyectos de acceso a servicios de salud y gestión de residuos de medicamentos.

Por su parte, Baltodano explicó que Cementos Progreso aprovecha cerca de 50.000 toneladas de residuos al año como combustible alternativo y participa en proyectos de restauración de manglares junto con organizaciones especializadas y comunidades costeras.

Cambio climático ya afecta la salud y aumenta los costos de atención, advierte especialista

El aumento de las temperaturas, las sequías y la contaminación del aire tienen consecuencias que van más allá del ambiente: agravan enfermedades crónicas, favorecen padecimientos transmitidos por mosquitos y elevan los costos para los sistemas de salud.

Así lo expuso la médica especialista en cambio climático, Zaray Miranda Chacón, representante para Costa Rica en Lancet Countdown.

Zaray Miranda Chacón, médico especialista en cambio climatico y representante para Costa Rica de Lancet Countdown explicó cómo influye el cambio climático en la salud de los costarricenses. (Marvin Caravaca)

El calor representa un riesgo particular para adultos mayores, bebés y personas con enfermedades cardiovasculares, pues puede provocar descompensaciones e incluso infartos. Las noches más cálidas también pueden alterar el sueño y afectar el desarrollo infantil.

Miranda señaló que, aunque Costa Rica tiene planes para enfrentar el cambio climático, persisten dificultades para coordinar instituciones y garantizar los recursos necesarios.

“El cambio climático es un problema de salud pública. (...) Ya no estamos hablando del futuro. Eso es lo que está pasando”, enfatizó.