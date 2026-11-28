La Municipalidad de San José recibirá ¢334,48 millones por la explotación comercial del campo ferial de Zapote durante los festejos de fin y principio de año. Los tres remates para la administración de los chinamos, el redondel de toros y los juegos mecánicos quedaron adjudicados en firme.

El gobierno local concretó las adjudicaciones después de tres remates fallidos. La falta de oferentes obligó a la Municipalidad a dividir el concurso original en tres procedimientos independientes para atraer empresas especializadas en cada actividad.

Los festejos se realizarán del 25 de diciembre de 2026 al 3 de enero de 2027.

El campo ferial de Zapote albergará los tradicionales festejos de fin y principio de año. (Rafael Pacheco Granados)

Estas son las empresas adjudicatarias de las fiestas de Zapote 2026

De acuerdo con los documentos disponibles en el Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop), las adjudicaciones se distribuyen de la siguiente manera:

Zonas comerciales y chinamos: M y D Ferias S. A., por ¢161.654.605,96.

M y D Ferias S. A., por ¢161.654.605,96. Redondel de toros: Kuikpei S. A., por ¢131.829.188,36.

Kuikpei S. A., por ¢131.829.188,36. Carruseles y atracciones: Customs Brokerage and Advisory of Costa Rica Ltda., por ¢41 millones.

El monto de las tres adjudicaciones representa ¢4,76 millones menos respecto a los ingresos por el remate de los festejos anteriores.

En esa ocasión, la empresa El Tropezón de Oro de Morales S. A. obtuvo la adjudicación para la explotación comercial del campo ferial por ¢339.246.275,80.

¿Por qué la Municipalidad dividió los remates?

Los procedimientos iniciales contemplaban la administración de las zonas comerciales, el redondel de toros y los juegos mecánicos mediante un único concurso.

Rafael González, presidente del Concejo Municipal de San José, explicó previamente a La Nación que la comisión encargada de los festejos consultó a potenciales oferentes para determinar las razones de la falta de participación empresarial.

Según González, las empresas manifestaron su preferencia por participar en concursos independientes debido a la especialización de cada actividad comercial.

La Municipalidad modificó el esquema de contratación a partir de esas consultas. La decisión permitió recibir ofertas para las tres áreas del campo ferial.

González explicó que las adjudicaciones durante noviembre no son inusuales. Sin embargo, reconoció la necesidad de fortalecer la comunicación con las empresas interesadas en futuros remates.