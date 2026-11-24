Las fiestas populares de Zapote, programadas del 25 de diciembre de 2026 al 3 de enero de 2027, enfrentaron dificultades para atraer empresas interesadas en administrar sus espacios comerciales. La Municipalidad de San José realizó tres remates infructuosos antes de modificar el modelo de contratación.

Tras estos intentos fallidos, el último bajo el procedimiento 2026RE-000004-0015499999, la Municipalidad de San José decidió dividir el proceso en tres concursos independientes. Las ofertas más altas recibidas suman ¢334,48 millones, una cifra inferior a los ¢339,24 millones adjudicados para los festejos del periodo 2025-2026.

La diferencia entre ambos montos es de ¢4,76 millones. Sin embargo, los procedimientos de este año todavía permanecen en evaluación, por lo que los recursos no representan ingresos definitivos para la Municipalidad.

Según los registros del Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop), en 2025 la empresa El Tropezón de Oro de Morales S. A. obtuvo la adjudicación del remate para la explotación comercial del redondel de toros y el campo ferial de Zapote, con una oferta de ¢339.246.275,80.

Así se distribuyeron las ofertas para Zapote 2026-2027

La Municipalidad de San José decidió separar la explotación comercial del campo ferial en tres procedimientos: zonas comerciales, redondel de toros y juegos mecánicos.

De acuerdo con los resultados de apertura publicados en Sicop el 13 de noviembre, las ofertas más altas fueron las siguientes:

Zonas comerciales y chinamos: M y D Ferias S. A. presentó una oferta de ¢161.654.605,96. En este concurso también participó Kuikpei S. A., con una propuesta de ¢158.484.907,8.

Zonas comerciales campo ferial (Sicop/Screenshot)

Redondel de toros: Kuikpei S. A. ofreció ¢131.829.188,359.

Redondel (Sicop/Screenshot)

Carruseles y atracciones: Customs Brokerage and Advisory of Costa Rica Ltda. presentó una propuesta de ¢41 millones.

Carruseles y atracciones. (Sicop/Screenshot)

En conjunto, las tres ofertas más altas alcanzan ¢334.483.794,315, siempre que M y D Ferias S. A. resulte adjudicataria del concurso de zonas comerciales y chinamos.

Tres remates fallidos obligaron a cambiar el modelo

Rafael González, regidor y presidente del Concejo Municipal de San José, explicó a La Nación que la administración inicialmente buscó mantener el esquema de contratación conjunta utilizado durante los dos periodos anteriores.

Sin embargo, tres remates resultaron infructuosos y obligaron a replantear la estrategia para atraer empresas interesadas.

Ante esta situación, la Comisión de Festejos Populares organizó una audiencia con posibles oferentes para conocer las razones de la falta de participación.

Según González, las empresas señalaron que la contratación conjunta dificultaba su participación, debido a que no todas tenían experiencia en la administración de chinamos, corridas de toros y juegos mecánicos.

Algunas compañías mostraron interés únicamente en determinados espacios comerciales, pero no contaban con la capacidad para asumir la totalidad de las actividades.

El regidor explicó que esta situación llevó a la administración a dividir los contratos, una modalidad que permitió recibir ofertas para los tres componentes de las fiestas.

El redondel de Zapote es uno de los principales escenarios de las fiestas populares de fin de año. (MAYELA LOPEZ)

Presidente municipal señala lecciones tras los intentos fallidos

El presidente del Concejo Municipal consideró que las dificultades de contratación evidenciaron la necesidad de mantener una comunicación más cercana con las empresas interesadas en participar en los festejos populares.

A su criterio, conocer las condiciones del mercado permite identificar obstáculos y establecer procedimientos que faciliten la participación de posibles oferentes.

González recordó que la adjudicación de los contratos durante noviembre no es una situación exclusiva de este año. En periodos anteriores también se concretaron procesos durante ese mes.

No obstante, reconoció que los tres intentos fallidos de 2026 hicieron necesario revisar el modelo utilizado por la administración municipal.

El regidor independiente manifestó que, después de la participación registrada en los nuevos concursos, considera poco probable que las fiestas no puedan realizarse.

Sin embargo, las adjudicaciones definitivas permanecen pendientes y dependen de la evaluación de las ofertas presentadas.

Municipalidad prepara remodelación del campo ferial de Zapote

Además de los procesos de contratación, la Municipalidad de San José proyecta una renovación integral del campo ferial de Zapote, cuyos trabajos comenzarían próximamente.

González explicó que el proyecto contempla intervenciones por etapas y un rediseño de las instalaciones.

Entre las propuestas figura la posibilidad de cambiar el actual redondel de toros por un espacio multiusos, que permita desarrollar actividades durante otros meses del año.

El presidente municipal señaló que el campo ferial presenta deterioro en sus superficies, postes de iluminación y otros elementos de infraestructura.

Según González, la remodelación busca ampliar el aprovechamiento del espacio público para que los habitantes de Zapote puedan utilizar las instalaciones durante el resto del año.

La Municipalidad pretende iniciar los trabajos en 2027, aunque todavía no cuenta con una fecha definitiva de conclusión. El proyecto se ejecutaría por etapas para reducir las afectaciones a las actividades habituales del campo ferial.