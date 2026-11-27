Tres expresidentes se pronunciaron en contra de la decisión de la Dirección General de Migración de negar el ingreso a Costa Rica y retener en el Aeropuerto Juan Santamaría a Francesca Albanese, abogada italiana que es relatora especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre los territorios palestinos.

Óscar Arias Sánchez ( 1986-1990 y 2006-2010), Laura Chinchilla Miranda (2010-2014) y Luis Guillermo Solís Rivera (2014-2018) criticaron la decisión y afirmaron que atenta contra la tradición democrática de Costa Rica. A ellos se sumó el exdefensor de los Habitantes e integrante del Comité de Derechos Humanos de la ONU, Rodrigo Alberto Carazo Zeledón.

Solís fue entrevistado por La Nación este viernes 17 de noviembre en el Aula Magna de la UCR, lugar donde se suponía debía estar Francesca Albanese para recibir un doctorado honoris causa por parte de esa casa de estudios superiores. Al no poder asistir en persona, la abogada tiene programado dar su discurso por videollamada desde el aeropuerto.

El expresidente Solís fue tajante al respecto.

“Ya desde hace varios años la reputación de Costa Rica empieza a estar en entredicho por las acciones del gobierno de la República, y eso es lamentable, porque hemos sido un país que con nuestras luces y sombras siempre hemos mantenido unas posiciones de principios respecto al derecho internacional y nuestro propio ordenamiento democrático, que ahora son no solamente cuestionados, sino inexorablemente dañados”, afirmó.

Además, el exmandatario aseguró que la retención de Albanese ya generó un daño a la imagen, prestigio y reputación de Costa Rica. “Lo deploro, como todos los que estamos aquí, sentimos una gran vergüenza por lo que ha ocurrido”, declaró.

Declaraciones de Luis Guillermo Solís sobre la detención de Francesca Albanese

Por su parte, los expresidentes Arias y Chinchilla se pronunciaron por medio de sus redes sociales.

Arias, dos veces mandatario y Premio Nóbel de la Paz, aseguró que la retención de Albanese en el aeropuerto es una “vergüenza nacional”.

“Hace 40 años nos opusimos a la política belicista de Washington para Centroamérica con valentía e hidalguía. Hoy, nuestros líderes políticos llevan cuatro años y medio sin gastar zapatos porque solo saben andar de rodillas.

“Hace 40 años le dimos dignidad a nuestro país. Hoy, nos han convertido de nuevo en una República bananera. Recibimos órdenes de los Estados Unidos y a cambio la embajada norteamericana nos paga nuestra humillante obediencia eliminando las visas que nuestro mandatario les solicita. ‘Servilismo’ es el nombre de nuestra política exterior. Perdone doña Francesca”, publicó Arias en su cuenta de Facebook.

La expresidenta Laura Chinchilla publico en su cuenta de X un pronunciamiento en el que externó su vergüenza por la retención de Albanese.

“Costa Rica ha sido tierra de refugio y acogida para quienes han huido de dictaduras y crisis políticas. El respeto a la libertad de pensamiento es parte de esa tradición. Las ideas de una persona nunca deberían ser motivo para impedirle el ingreso al país. La decisión de las autoridades migratorias y de gobierno es un desplante injustificado y una bofetada a la tradición institucional que hizo de Costa Rica, en su momento, una excepción. Es una acción que niega nuestra esencia y nos avergüenza”, publicó la exmandataria.

Rodrigo Carazo: ‘204 años de darle forma a este país se nos vienen abajo’

El exdefensor de los Habitantes, exdiputado e integrante del Comité de Derechos Humanos de la ONU, Rodrigo Alberto Carazo, también fue crítico con la decisión del gobierno.

“204 años de formar este país, de darle bases, y se nos vienen al traste con actuaciones como estas, tan indignantes, tan repudiables”, aseguró Carazo.

Además, el exdefensor dijo que esta situación tendrá consecuencias para la candidatura de Rebeca Grynspan a la secretaría general de la ONU.

“Imagínese lo que piensan los electores en Naciones Unidas, las personas del Consejo de Seguridad, las personas de la Asamblea Nacional. Vieras cómo se le abren las puertas a Costa Rica cuando estamos en esos cónclaves internacionales, se nos recibe con agrado. ¿Pasará eso a partir de hoy? Yo creo que no", añadió el exdiputado.