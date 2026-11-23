Los aspirantes a ingresar al Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC) en 2027 ya tienen acceso a su puntaje y condición de elegibilidad; sin embargo, se pospuso la asignación definitiva de cupos debido a un recorte presupuestario estimado en más de ¢4.129 millones.

Los estudiantes que realizaron el proceso de admisión para ingresar al Tecnológico de Costa Rica (TEC) en el periodo lectivo 2027 ya pueden verificar si alcanzaron la condición de elegible o no elegible en la plataforma oficial de la universidad.

No obstante, el Consejo Institucional informó que la asignación de cupos por carrera quedó temporalmente suspendida.

Esta medida excepcional —aprobada en la sesión extraordinaria n.º 3469— responde a la incertidumbre financiera que enfrenta la casa de estudios ante un recorte proyectado de ¢4.129,39 millones para 2027 y el no giro de ¢492,88 millones correspondientes al presupuesto de 2026.

Aspirantes al TEC ya pueden consultar su condición de elegible. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

¿Qué resultados pueden consultar los aspirantes?

En esta primera etapa de resultados, los solicitantes pueden consultar los siguientes datos en el portal del TEC:

Condición institucional: Si el aspirante es elegible o no elegible , tomando como base la nota de corte institucional fijada en 520 puntos .

Si el aspirante es o , tomando como base la nota de corte institucional fijada en . Desglose de calificación: El puntaje general obtenido (en una escala de 200 a 800 puntos) y el rendimiento en cada componente de la prueba de aptitud.

El puntaje general obtenido (en una escala de 200 a 800 puntos) y el rendimiento en cada componente de la prueba de aptitud. Registro de opciones: Las carreras inscritas previamente por el postulante.

Dato clave: El TEC enfatizó que alcanzar la condición de elegible (igualar o superar los 520 puntos) no equivale a estar admitido ni garantiza un espacio en las carreras seleccionadas.

¿Cuándo se definirán los cupos y admitidos por carrera?

La publicación de las condiciones finales —admitido, en espera o elegible por carrera—, así como los resultados del Programa de Admisión Restringida (PAR), se hará hasta que exista certeza financiera sobre los recursos de la universidad.

El cronograma depende de dos pasos externos clave:

La aprobación del Presupuesto Nacional en la Asamblea Legislativa (cuyo plazo constitucional vence el 30 de noviembre). La revisión y refrendo correspondiente por parte de la Contraloría General de la República.

Según el acuerdo del Consejo Institucional, emitir declaratorias de admisión sin respaldo presupuestario generaría derechos administrativos complejos de revertir y obligaría a recalcular notas de corte si la oferta de espacios disminuye.

¿Cuál es el panorama presupuestario del TEC?

De acuerdo con la institución, el recorte proyectado de ¢4.129,39 millones para el 2027 se compone de ¢1.899,86 millones en fondos postergados del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) y ¢2.229,53 millones vinculados a la Ley 9635.

A esa reducción se suma el crecimiento del 0% en el FEES para el 2027 y la falta de giro de ¢492,88 millones en el 2026, situación que afectó la operación del Centro Académico de Limón, según la institución.