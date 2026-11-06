Estudiantes y funcionarios del TEC marchan en Limón contra recortes presupuestarios a la sede caribeña

Estudiantes, funcionarios y representantes de organizaciones gremiales marcharon este viernes 6 de noviembre por el centro de Limón para manifestar su rechazo a posibles recortes presupuestarios contra la Sede del Tecnológico de Costa Rica (TEC) en la provincia.

La movilización se extendió durante casi tres horas. Los participantes salieron del Centro Académico de Limón, pasaron frente a la Municipalidad y concluyeron su recorrido en el Parque Vargas.

El objetivo de la protesta fue informar a la población sobre las posibles consecuencias de los recortes y solicitar el respaldo de las autoridades locales para evitar una reducción de los recursos destinados al TEC en Limón.

La manifestación recorrió las principales calles de Limón, desde el Centro Académico del TEC hasta el Parque Vargas, con una parada frente a la Municipalidad. (TEC/Suministrada)

El pasado 14 de octubre, la rectora del TEC, María Estrada, advirtió ante diputados de la Asamblea Legislativa que el centro académico tendría que cerrar de manera inmediata si se concreta el recorte.

La institución dejaría de recibir aproximadamente ¢491 millones destinados al funcionamiento de esa sede, donde actualmente estudian 417 personas en las carreras de Administración de Empresas, Ingeniería en Computación e Ingeniería en Producción Industrial.

La propuesta forma parte del segundo presupuesto extraordinario de 2026, expediente 25.803, que contempla una reducción de aproximadamente ¢1.972 millones en recursos para las universidades públicas, impulsado por el Partido Pueblo Soberano (PPSO).

La rectora del TEC, María Estrada, advirtió que el recorte de aproximadamente ¢491 millones obligaría al cierre inmediato del Centro Académico de Limón, donde estudian 417 personas. (TEC/Suministrada)

Estudiantes se pronuncian

Camila Delgado Agüero, vicerrectora de Vida Estudiantil y Servicios Académicos, advirtió que una disminución presupuestaria podría afectar las oportunidades de acceso a la educación superior.

“Si estos recortes se hacen efectivos, se ve amenazada no solo la permanencia estudiantil, sino también el ingreso de nuevas personas a la educación superior”, afirmó Delgado.

Durante la manifestación, estudiantes también compartieron las dificultades que enfrentan para continuar sus estudios universitarios.

“A veces paso tres semanas sin ver a mi familia, y lo hago para luchar por mi título. Limón también merece desarrollo”, expresó Sharlin Moraga Hall, estudiante de Ingeniería en Producción Industrial y vecina de Barra de Parismina.

Con pancartas, banderas y música de la Comparsa del Town, los manifestantes exigieron mantener los recursos destinados a la educación superior pública en Limón. (TEC/Suministrada)

Por su parte, Raisha Cuero Mosquera, estudiante de Administración de Empresas y representante estudiantil ante el Consejo Institucional, pidió a la ciudadanía prestar atención a las decisiones presupuestarias que se discuten en el Congreso.

La marcha estuvo acompañada de banderas, pancartas y música de la Comparsa del Town. Entre las consignas de los participantes destacó: “Un estudiante más en el TEC es un delincuente menos en Costa Rica”.