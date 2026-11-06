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El País

Estudiantes y funcionarios del TEC marchan en Limón contra recortes presupuestarios a la sede caribeña

Comunidad universitaria recorrió el centro de Limón para exigir que se mantengan los recursos de la institución. La rectoría advirtió que dejarían de recibir ¢491 millones destinados al funcionamiento de la sede

Sede del TEC en Limón marchó contra recortes presupuestarios
Estudiantes, funcionarios y representantes gremiales del Tecnológico de Costa Rica (TEC) marcharon este viernes 6 de noviembre por el centro de Limón contra el recorte presupuestario que amenaza la continuidad de la sede universitaria. TEC
Cristian Mora