Los estudiantes de la Escuela Barrio Limoncito, en Limón, finalmente tendrán una escuela nueva. Esto ocurre 20 años después de que este centro educativo recibió su primera orden sanitaria. En los últimos años, los alumnos han recibido clases en aulas improvisadas en una iglesia católica y, en tiempos recientes, en salones móviles. El Ministerio de Educación Pública (MEP) inaugura el nuevo centro educativo este 18 de noviembre.

El MEP planteó desde el 2018 levantar un edificio de cuatro pisos con capacidad para recibir a 1.200 estudiantes; no obstante, antes de que el nuevo centro educativo fuera una realidad, más de 400 estudiantes y sus docentes enfrentaron una serie de atrasos, incluso con la instalación de las aulas móviles que los sacarían de las incómodas aulas improvisadas en la iglesia católica de la comunidad.

El Ministerio había asegurado que las aulas móviles podrían usarse en febrero del 2024. Sin embargo, no ocurrió así y los alumnos y docentes pasaron un año más en medio de incomodidades: el calor era insoportable porque no había cielorraso, los baños se inundaban cada vez que llovía y el ruido era molesto debido a que las aulas estaban en un salón de la iglesia dividido por láminas de plywood, narró una docente que solicitó el resguardo de su identidad. En este tiempo, los alumnos también tuvieron horarios reducidos.

Lourdes Sáurez, exdirectora de la Dirección de Infraestructura Educativa (DIE), había estimado en el 2024 que el nuevo edificio estaría listo a finales del 2025, pero esto ocurrió hasta un año después: noviembre del 2026.

Durante siete años, cerca de 400 estudiantes de la Escuela Barrio Limoncito recibieron clases en medio de calor y el ruido que se pasaba entre las aulas improvisadas. Hasta finales de octubre del 2024 se empezaron a construir las aulas móviles. Foto: Cortesía

La nueva escuela

El centro educativo, que se estrenará en el curso lectivo 2027, fue inaugurado este 18 de noviembre. Su costo asciende a más de ¢6.000 millones. En abril, el MEP indicó que la nueva escuela consta de un edificio de cuatro niveles, con 21 aulas académicas, tres salones de preescolar, baterías sanitarias, dos comedores estudiantiles, área administrativa, laboratorios de cómputo y biblioteca.

Asimismo, se indicó que el nuevo centro educativo tendrá una sala de lactancia, zona de juegos, área de espera, aula de artes industriales y laboratorio de música.