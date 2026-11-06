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Estas son las universidades con mayor porcentaje de aprobación en el examen del Colegio de Abogados: la primera tuvo un 41,5% de éxito entre sus aspirantes

Una comparación de los resultados de 21 universidades revela cuáles obtuvieron los mayores porcentajes de aprobación en setiembre del 2026

protesta organizada por estudiantes por las notas del examen de admisión
La UCR obtuvo el mayor porcentaje de aprobación en el examen del Colegio de Abogados de setiembre del 2026, con un 41,53%. JOHN DURAN
Jailine González Gómez