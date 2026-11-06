Estas son las universidades con mayor porcentaje de aprobación en el examen del Colegio de Abogados: la primera tuvo un 41,5% de éxito entre sus aspirantes

La Universidad de Costa Rica (UCR) registró el mayor porcentaje de aprobación en el Examen de Excelencia Académica del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, correspondiente a setiembre del 2026. De las 118 personas provenientes de esa institución que realizaron la prueba, 49 aprobaron, lo que equivale al 41,53%.

La Universidad Escuela Libre de Derecho ocupó el segundo lugar, con un porcentaje de aprobación del 23,26%. De sus 43 aspirantes, 10 aprobaron el examen. En tercer lugar se ubicó la Universidad de La Salle, con un 21,05%, equivalente a cuatro personas aprobadas de las 19 que presentaron la prueba.

Estos resultados se desprenden de una comparación realizada por La Nación a partir de los datos del Colegio de Abogados y Abogadas sobre la cantidad de personas que realizaron el examen y el número de aprobados por universidad.

Este cálculo permite establecer una clasificación según la proporción de personas aprobadas de cada universidad, en lugar de utilizar únicamente las cantidades absolutas de aprobados.

Por ejemplo, la Universidad de San José registró la segunda mayor cantidad de personas aprobadas, con 11. Sin embargo, fueron 237 los aspirantes provenientes de esa institución que realizaron el examen, dejando su porcentaje de aprobación en tan solo 4,64%, lo que la ubicó en el puesto 15 de las 21 universidades incluidas en el desglose.

Después de las tres instituciones con mayores porcentajes se ubicaron la Universidad Autónoma de Centroamérica, con un 13,79%; la Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología (Ulacit), con un 13,51%; y la Universidad Fidélitas, con un 11,11%.

La Universidad Santa Lucía alcanzó un 10,87%, mientras que la Universidad San Juan de La Cruz registró un 9,52%.

En los últimos lugares de la clasificación se ubicaron la Universidad de las Ciencias y el Arte, con un 2,63%, y las universidades Cristiana del Sur y Central, que no registraron personas aprobadas entre sus siete y trece aspirantes, respectivamente.

Nueve de cada diez aspirantes no aprobaron el examen

El Colegio de Abogados y Abogadas informó el jueves 5 de noviembre que 125 de las 1.251 personas que realizaron el Examen de Excelencia Académica de setiembre del 2026 obtuvieron un resultado aprobatorio.

Esto representa una tasa general de aprobación del 9,99%. Las otras 1.126 personas, equivalentes al 90,01%, no aprobaron la prueba, que constituye un requisito para incorporarse al ejercicio profesional del Derecho en Costa Rica.

Según los datos del Colegio, la calificación promedio de las personas participantes fue de 64,27 puntos, mientras que la nota más alta alcanzó los 95,41 puntos.

El director académico de la institución, Leonardo Ugalde Cajiao, señaló que los resultados aportan información para el trabajo con las universidades.