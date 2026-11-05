Colegio de Abogados: 90% de aspirantes no aprobó el examen de incorporación de setiembre 2026

Solo el 10% de las personas que realizaron el Examen de Excelencia Académica del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica aprobaron la convocatoria de setiembre del 2026, según resultados divulgados este jueves 5 de noviembre.
De las 1.251 personas que presentaron la prueba, 125 obtuvieron un resultado aprobatorio. Las otras 1.126 personas no aprobaron el examen, requisito para incorporarse al ejercicio profesional del Derecho en Costa Rica.
El Colegio informó de que la calificación promedio de los participantes fue de 64,27 puntos, mientras que la nota más alta alcanzó los 95,41 puntos.
La Universidad de Costa Rica (UCR) encabezó la lista de instituciones de procedencia de las personas aprobadas, con 49. Le siguieron la Universidad de San José, con 11, y la Universidad Escuela Libre de Derecho, con 10.
La Universidad Fidélitas registró seis personas aprobadas. Por su parte, la Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología (Ulacit), la Universidad Santa Lucía, la Universidad Metropolitana Castro Carazo y la Universidad Latina contabilizaron cinco cada una.
En contraste, la Universidad Cristiana del Sur y la Universidad Central no registraron personas aprobadas en esta convocatoria, de acuerdo con el desglose del Colegio.
Los resultados corresponden a un corte previo a la resolución de los recursos contra las preguntas del examen. El período para presentarlos comenzó el lunes 2 de noviembre y finaliza este jueves 5 de noviembre.
Las personas postulantes pueden presentar los recursos mediante el enlace habilitado por el Colegio, que comunicó directamente a los participantes el plazo y el procedimiento para efectuar la gestión.