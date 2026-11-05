Colegio de Abogados: 90% de aspirantes no aprobó el examen de incorporación de setiembre 2026

Solo el 10% de las personas que realizaron el Examen de Excelencia Académica del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica aprobaron la convocatoria de setiembre del 2026, según resultados divulgados este jueves 5 de noviembre.

De las 1.251 personas que presentaron la prueba, 125 obtuvieron un resultado aprobatorio. Las otras 1.126 personas no aprobaron el examen, requisito para incorporarse al ejercicio profesional del Derecho en Costa Rica.

El Colegio informó de que la calificación promedio de los participantes fue de 64,27 puntos, mientras que la nota más alta alcanzó los 95,41 puntos.

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