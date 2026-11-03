Colegio de Abogados acordó otorgar puntos y repetir examen gratis a alumnos afectados por error en examen de admisión

La decisión se debe a que el formulario utilizado para marcar las respuestas omitía las casillas correspondientes a esas cuatro preguntas.
Según el acuerdo, los aspirantes no podían completar esos espacios debido al error administrativo de impresión, por lo que el Colegio determinó que no debían asumir las consecuencias.
Sin embargo, el beneficio no se extenderá a quienes realizaron la modalidad de examen con deontología jurídica, debido a que sus hojas de respuestas no presentaron esa irregularidad.
La decisión se tomó durante la sesión ordinaria del 13 de octubre de 2026, según consta en el acta N.º 41-26 de la Junta Directiva. La medida beneficiará a todos los aspirantes que realizaron y reprobaron la evaluación de setiembre.
Los resultados de la prueba se dieron a conocer el pasado viernes 30 de octubre.
“Se acuerda repetir la prueba a todos los postulantes que reprobaron y que realizaron la prueba en esta convocatoria, sin costo alguno y en las sedes que se estime conveniente de acuerdo al Departamento Académico″, señala el acta.
La Junta Directiva aprobó la propuesta con cinco votos a favor y dos en contra. El Comité para el Examen de Excelencia Académica quedó como responsable de ejecutar el acuerdo.
¿Por qué se realizará otra prueba en enero?
La decisión de repetir el examen surgió de una propuesta para convocar a los aspirantes que reprobaron la evaluación de setiembre.
Inicialmente, se planteó realizar una convocatoria extraordinaria en noviembre de 2026, con los gastos a cargo del Colegio. Esa propuesta fue rechazada por el Comité para el Examen de Excelencia Académica.
No obstante, durante la sesión los directivos discutieron nuevamente la posibilidad de ofrecer una prueba gratuita.
El fiscal Dewin Brenes Fernández propuso trasladar la aplicación a enero de 2027, debido al tiempo necesario para organizar la logística.
Según explicó, las consultas realizadas a la Dirección Académica y a integrantes del comité permitieron establecer que enero ofrecía un plazo suficiente para preparar la convocatoria.
Colegio investigará responsabilidades por el error
La Junta Directiva también acordó conformar una comisión investigadora, integrada por al menos tres de sus miembros, para determinar las responsabilidades relacionadas con la confección y revisión de las hojas de respuestas.
La comisión deberá presentar un informe en un plazo máximo de un mes a partir de la firmeza del acuerdo. La decisión recibió siete votos.
Durante la discusión, el fiscal del Colegio explicó que la empresa encargada de imprimir los formularios aceptó su responsabilidad en una reunión con las direcciones Ejecutiva y Académica.
Según Brenes, la compañía se comprometió a reponer los formularios defectuosos para una próxima convocatoria.
En cuanto a Flacso Costa Rica, la Junta Directiva aclaró que la institución no tuvo responsabilidad en el error de impresión, debido a que sus funciones contractuales correspondían a otras etapas de preparación de la prueba.