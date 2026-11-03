Colegio de Abogados acordó otorgar puntos y repetir examen gratis a alumnos afectados por error en examen de admisión

Las personas que reprobaron el examen de admisión del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, aplicado el pasado 30 de setiembre, tendrán una nueva oportunidad para realizar la prueba gratis en enero tras los errores detectados en las hojas de respuestas. La Junta Directiva también acordó otorgar puntos a los aspirantes afectados por los errores.

El Colegio aceptó conceder el puntaje correspondiente a las preguntas 41, 42, 43 y 44 a todas las personas que realizaron el examen en la modalidad de solo Derecho, sin importar la versión de examen asignada.

La decisión se debe a que el formulario utilizado para marcar las respuestas omitía las casillas correspondientes a esas cuatro preguntas.

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