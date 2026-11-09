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En estas 31 disciplinas, la mayoría de los títulos emitidos proviene de una sola universidad: conozca los casos

Un análisis de ‘La Nación’ identifica las disciplinas en las que una institución concentra la mayoría de los títulos emitidos, pese a que otras casas de enseñanza también registran graduaciones

En 31 disciplinas universitarias, una institución concentra más del 70% de los títulos emitidos en cada área, aunque otras universidades también registran títulos.
En 31 disciplinas universitarias, una institución concentra más del 70% de los títulos emitidos en cada área, aunque otras universidades también registran títulos. Mayela López
Jailine González Gómez