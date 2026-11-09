En estas 31 disciplinas, la mayoría de los títulos emitidos proviene de una sola universidad: conozca los casos

En algunas disciplinas universitarias de Costa Rica, casi todos los títulos emitidos corresponden a una sola institución, aunque otras universidades también registran graduaciones en esas mismas áreas de estudio.

Un análisis de los títulos emitidos identificó 31 disciplinas en las que una universidad concentra más del 70% del total. En tres de ellas, esa proporción supera el 98%.

Uno de los casos es Estadística, donde la Universidad de Costa Rica (UCR) concentró el 98,94% de los títulos, con 374 de los 378 emitidos. La Universidad Americana registró los otros cuatro.

También destacan Ciencias Políticas y Salud Pública, disciplinas en las que la UCR emitió el 98,19% y el 98,18% de los títulos, respectivamente. En la primera registró 924 de 941 títulos y en la segunda, 754 de 768.

Otras disciplinas presentan porcentajes superiores al 95%. En Artes Industriales, la Universidad de las Ciencias y el Arte de Costa Rica concentró el 97,48% de los títulos, mientras que en Educación para el Hogar alcanzó el 97,11%.

¿Cuáles universidades aparecen más veces?

La UCR es la institución que concentra la mayor cantidad de títulos en más disciplinas dentro del grupo analizado: ocupa el primer lugar en 13 de las 31.

Además de Estadística, Ciencias Políticas y Salud Pública, encabeza la emisión en Zootecnia, con el 90,36%; Derecho Empresarial, con el 89,32%; y Artes Musicales, con el 86,71%.

También registra las mayores proporciones en Ingeniería Química (85,54%), Física (86,20%), Derecho Penal (82,52%), Literatura y Lingüística (81,73%) e Historia (71,70%), entre otras.

Le sigue la Universidad de las Ciencias y el Arte de Costa Rica, que lidera la emisión de títulos en cuatro disciplinas.

En Artes Industriales concentró 1.046 de los 1.073 títulos registrados, mientras que en Educación para el Hogar emitió 1.074 de los 1.106.

La misma institución encabeza Evaluación Educativa, con 1.086 de los 1.264 títulos (85,92%), y Currículo, con 79 de 109 (72,48%).

Por su parte, el Tecnológico de Costa Rica (TEC) aparece como la universidad con mayor concentración en tres disciplinas: Ingeniería Ambiental, con el 94,06%; Biotecnología, con el 92,48%; y Ciencias de la Computación, con el 70,52%.

La Universidad Nacional (UNA) lidera en Educación Rural, con el 96,78% de los títulos, y Secretariado Profesional, con el 89,10%.

La Universidad Estatal a Distancia (UNED) encabeza Administración de la Producción, con el 95,71%.

Criminología registra la mayor cantidad de títulos dentro del análisis

Otras disciplinas destacan por el volumen de títulos emitidos, además del porcentaje que concentra la universidad líder.

Tal es el caso de Criminología, que registró 4.850 títulos, la mayor cantidad entre las 31 disciplinas analizadas. De ese total, 4.028 correspondieron a la Universidad Libre de Costa Rica, equivalentes al 83,05%. El resto fue emitido por la UNED.

Le sigue Ciencias de la Computación, con 2.503 títulos. El TEC emitió 1.765, equivalentes al 70,52%, mientras que otras cinco universidades registraron los restantes.

En Microbiología se contabilizaron 2.173 títulos, de los cuales 1.605 correspondieron a la Universidad de Ciencias Médicas (Ucimed), para una concentración del 73,86%. Los demás fueron emitidos por la UCR.

Relaciones Públicas también figura entre las disciplinas con mayor cantidad de títulos, con 1.582. La Universidad Latina de Costa Rica concentró 1.215, equivalentes al 76,80%, mientras que la UCR y la Universidad Autónoma de Centro América registraron los restantes.

¿Cómo se hizo el análisis?

Para este análisis se seleccionaron únicamente las disciplinas en las que dos o más universidades emitieron títulos y una de ellas concentró más del 70% del total.

Esto significa que las 31 disciplinas identificadas tienen títulos emitidos por distintas universidades, pero una sola institución reúne la mayor parte de ellos.

El análisis excluyó las disciplinas en las que el 100% de los títulos correspondió a una única universidad. En esos casos, la concentración es total porque ninguna otra institución registró títulos en esa misma disciplina.

Los porcentajes corresponden a la cantidad de títulos emitidos por cada universidad, no al número de personas graduadas.