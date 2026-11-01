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El País

Carreras STEM representan un 29,83% de diplomas de universidades en Costa Rica en 12 años; solo 5 instituciones emiten más de la mitad de títulos: ¿cuáles son?

Un análisis de 12 años revela cuáles universidades otorgaron más diplomas STEM y cómo se distribuyen entre disciplinas

11/10/2019, Cartago, instalaciones del Tecnológico de Costa Rica, fotografías de los laboratorios de la institución, que son de los mas avanzados del país y algunos incluso únicos en latinoamérica. Adriana Quesada, Melissa Alferes y Alvaro Salazar de las carreras de Ingeniería en Biotecnología y Ingenieria en metal. Fotografía José Cordero
Un análisis de 'La Nación' sobre datos de Conare revela que solo tres de cada diez diplomas universitarios de bachillerato y licenciatura otorgados en Costa Rica entre 2014 y 2025 corresponden a carreras STEM, relacionadas con ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Jose Cordero
Jailine González Gómez

Tres de cada diez diplomas universitarios de bachillerato y licenciatura otorgados en Costa Rica entre el 2014 y el 2025 corresponden a carreras STEM.

En total, 140.140 de los 469.761 diplomas de grado emitidos durante esos 12 años pertenecen a esta clasificación, que comprende cuatro grandes áreas del conocimiento en las que se desempeñan científicos e ingenieros: ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas.

Los resultados provienen de un análisis de La Nación de las bases de datos recopiladas por el Consejo Nacional de Rectores (Conare), con información suministrada por las universidades estatales y el Consejo Nacional de Enseñanza Superior Universitaria Privada (Conesup). Las cifras corresponden a diplomas otorgados y no a personas graduadas, pues una misma persona puede recibir más de un título.