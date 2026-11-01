Carreras STEM representan un 29,83% de diplomas de universidades en Costa Rica en 12 años; solo 5 instituciones emiten más de la mitad de títulos: ¿cuáles son?

Tres de cada diez diplomas universitarios de bachillerato y licenciatura otorgados en Costa Rica entre el 2014 y el 2025 corresponden a carreras STEM.

En total, 140.140 de los 469.761 diplomas de grado emitidos durante esos 12 años pertenecen a esta clasificación, que comprende cuatro grandes áreas del conocimiento en las que se desempeñan científicos e ingenieros: ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas.

Los resultados provienen de un análisis de La Nación de las bases de datos recopiladas por el Consejo Nacional de Rectores (Conare), con información suministrada por las universidades estatales y el Consejo Nacional de Enseñanza Superior Universitaria Privada (Conesup). Las cifras corresponden a diplomas otorgados y no a personas graduadas, pues una misma persona puede recibir más de un título.

Cinco universidades concentran más de la mitad de los diplomas STEM emitidos

La Universidad de Costa Rica (UCR) encabeza la lista de instituciones que más diplomas STEM de bachillerato y licenciatura otorgaron entre el 2014 y el 2025, con 22.500 títulos, equivalentes al 16,1% del total nacional.

En segundo lugar figura la Universidad Latina de Costa Rica, con 21.527 diplomas, seguida por la Universidad Santa Lucía, con 12.778.

El Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC) ocupa el cuarto puesto, con 10.334 diplomas, mientras que la Universidad Fidélitas completa los primeros cinco lugares, con 7.429. Estas cinco instituciones acumularon el 53,2% de todos los diplomas STEM registrados durante los 12 años analizados.

Una clasificación distinta: ¿en qué universidades predominan los diplomas STEM dentro de su propia oferta?

El panorama cambia al comparar qué porcentaje representan los diplomas STEM dentro del total de títulos de bachillerato y licenciatura otorgados por cada universidad entre el 2014 y el 2025, en lugar de considerar únicamente la cantidad acumulada. Esta comparación permite identificar en qué instituciones las carreras STEM tienen mayor peso dentro de su propia emisión de diplomas.

La Universidad de Ciencias Médicas (Ucimed) encabeza esta clasificación, pues el 100% de diplomas que otorgó entre el 2014 y el 2025 pertenecen a carreras clasificadas como STEM. En segundo lugar está la Universidad de Iberoamérica (Unibe), con un 86,8%, seguida por la Universidad Santa Paula, con un 79,7%.

Entre las instituciones estatales, el Tecnológico de Costa Rica registra la mayor proporción, con un 72,8% de sus títulos clasificados como STEM.

Para elaborar este ranquin se consideraron únicamente universidades que otorgaron al menos 1.000 diplomas de bachillerato y licenciatura durante el periodo analizado.

Universidades privadas acumulan más diplomas STEM, pero las estatales tienen una mayor proporción

La diferencia también se observa al comparar el conjunto de universidades privadas frente a las estatales. Entre el 2014 y el 2025, las instituciones privadas otorgaron 90.762 diplomas STEM de bachillerato y licenciatura, frente a 49.378 emitidos por las estatales.

Aunque el sector privado acumula más títulos y cuenta con más universidades que otorgaron diplomas STEM durante ese periodo (35 privadas frente a cinco estatales), la relación cambia al revisar el peso de estas carreras dentro de la emisión total de diplomas de cada sector.

En las universidades estatales, el 33,3% de los diplomas otorgados corresponden a carreras STEM, frente al 28,2% de las privadas. Es decir, las estatales superan a las privadas en 5,1 puntos porcentuales.

En los posgrados, las universidades estatales toman la delantera

En los posgrados, la distribución cambia. Mientras las universidades privadas acumularon más diplomas STEM de bachillerato y licenciatura en el periodo analizado, las estatales concentraron el 70,5% de los títulos STEM de posgrado, con 6.947 diplomas, frente a 2.914 otorgados por las privadas (29,5%).

La diferencia también se refleja en el peso de estas carreras dentro de cada sector: el 39,5% del total de diplomas de posgrado emitidos por las universidades estatales corresponden a áreas STEM, mientras que en las privadas la proporción es apenas del 7,2%.

Salud supera a ingenierías e informática en diplomas STEM

Por otra parte, las carreras STEM no se distribuyen por igual entre las distintas áreas del conocimiento. Para este análisis, La Nación agrupó las disciplinas registradas por el Conare en seis categorías: salud; ingenierías; informática y computación; ciencias naturales y agropecuarias; arquitectura y diseño; y matemáticas y otras disciplinas.

Salud concentra la mayor cantidad de diplomas STEM de bachillerato y licenciatura otorgados entre el 2014 y el 2025, con 57.713 títulos, equivalentes al 41,2% de ese grupo. Le siguen ingenierías, con 34.948 (24,9%), e informática y computación, con 25.534 (18,2%).

Sin embargo, al comparar estas cifras con todos los diplomas universitarios emitidos en el país durante el periodo, salud representa el 12,3% del total; ingenierías, el 7,4%; e informática y computación, el 5,4%.

¿Cuáles disciplinas STEM ganaron y perdieron terreno en 12 años?

Ingeniería Industrial y Tecnologías de Información registraron los mayores aumentos en la emisión anual de diplomas STEM de bachillerato y licenciatura, mientras que Enfermería encabezó las disminuciones en los años bajo estudio.

Para medir los cambios, La Nación comparó el promedio anual de diplomas otorgados entre el 2014 y el 2016 con el de 2023 al 2025, según registros de Conare. Se utilizaron tres años de cada extremo del periodo para reducir la influencia de aumentos o disminuciones excepcionales en un solo año y obtener una comparación menos condicionada por esas fluctuaciones.

Ingeniería Industrial pasó de 990 a 1.792 diplomas anuales, un aumento del 80,9%. Tecnologías de Información subió de 196 a 787 (300,7%). También crecieron Ingeniería del Software, de 474 a 739, y Microbiología, de 52 a 317.

En contraste, Enfermería bajó de 2.789 a 1.404 diplomas anuales (-49,7%). Farmacia pasó de 457 a 219 (-52,1%) y Arquitectura, de 520 a 313 (-39,9%).