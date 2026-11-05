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El País

¿El MEP también otorgará puntos a estudiantes de primaria y colegios académicos que hicieron las pruebas nacionales? Esto dice el Ministerio

Este 5 de noviembre se dio a conocer que el MEP ajustó en cinco puntos las calificaciones de las pruebas nacionales de colegios técnicos

Pruebas Nacionales Estandarizadas Diagnósticas
El MEP afirmó que los escolares y colegiales de último año que realizaron las pruebas nacionales estandarizadas también recibirán un ajuste de puntos. MEP
Fernanda Matarrita Chaves

Luego de que se informara que el Ministerio de Educación Pública (MEP) hizo un ajuste de cinco puntos a las calificaciones de las pruebas nacionales estandarizadas realizadas por estudiantes de colegios técnicos, el MEP se refirió a qué ocurrirá en el caso de los estudiantes de último año de primaria y secundaria académica, quienes también aplicaron estos exámenes, que son necesarios para aprobar el año.

Según lo indicado por el Ministerio de Educación, las pruebas de primaria y secundaria académica, diurna como nocturna, “también tendrán los ajustes que correspondan”. Sin embargo, hasta ahora no se conoce de cuántos puntos será la curva.

“Estos se definirán y comunicarán una vez analizados y publicados los resultados, con el propósito de garantizar un tratamiento equitativo para toda la población estudiantil”, indicó el MEP en un comunicado en sus canales oficiales.