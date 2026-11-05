¿El MEP también otorgará puntos a estudiantes de primaria y colegios académicos que hicieron las pruebas nacionales? Esto dice el Ministerio

Luego de que se informara que el Ministerio de Educación Pública (MEP) hizo un ajuste de cinco puntos a las calificaciones de las pruebas nacionales estandarizadas realizadas por estudiantes de colegios técnicos, el MEP se refirió a qué ocurrirá en el caso de los estudiantes de último año de primaria y secundaria académica, quienes también aplicaron estos exámenes, que son necesarios para aprobar el año.

Según lo indicado por el Ministerio de Educación, las pruebas de primaria y secundaria académica, diurna como nocturna, “también tendrán los ajustes que correspondan”. Sin embargo, hasta ahora no se conoce de cuántos puntos será la curva.

“Estos se definirán y comunicarán una vez analizados y publicados los resultados, con el propósito de garantizar un tratamiento equitativo para toda la población estudiantil”, indicó el MEP en un comunicado en sus canales oficiales.

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