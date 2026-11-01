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El País

El Gordo de la lotería navideña repartirá en 2026 el premio más alto de los últimos 50 años

Conozca en cuáles años el Gordo ha tenido más poder adquisitivo y en cuáles ha tenido menos

14 de diciembre 2025. Centro de Convenciones en Heredia. Realización del sorteo del Gordo Navideño 2025 que paga 40 millones de colones por fraccion según información de la Junta de Protección Social de San José. En la foto: Los funcionarios de la junta muestran los números ganadores del primer, segundo y tercer premio de la lotería. Foto: Albert Marin.
El Gordo del 2026 tendrá un 25% más de valor que el del 2025. Albert Marin
Juan Fernando Lara Salas

El Gordo de la lotería navideña viene en el 2026 más gordo que nunca. Una revisión hecha por La Nación permitió constatar que el premio por repartir este año es el más alto de los últimos 50 años.

La Junta de Protección Social (JPS) anunció que el Gordo de este año pagará ¢2.000 millones por entero y ¢50 millones por fracción, un 25% más que el año pasado.

Entre el 2016 y el 2025, el valor nominal se mantuvo en ¢1.600 millones y, en el 2010, por ejemplo, el premio global era de ¢1.000 millones.