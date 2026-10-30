Ebáis de Montes de Oca y Carmen atenderán hasta las 8:30 p. m.: estos son los días y las sedes

Las personas que trabajan o estudian durante el día tendrán una nueva opción para acudir a los servicios de salud en Montes de Oca y el distrito Carmen, en San José. A partir del lunes 2 de noviembre, los Equipos Básicos de Atención Integral en Salud (Ebáis) de estas comunidades extenderán su horario hasta las 8:30 p. m., una vez por semana.

La medida de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) permitirá recibir consulta médica, retirar medicamentos, vacunarse y realizar trámites administrativos fuera del horario habitual.

De lunes a jueves, la atención vespertina comenzará a las 4:30 p. m., mientras que los viernes se iniciará a las 3:30 p. m. En todos los casos, los servicios finalizarán a las 8:30 p. m.

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