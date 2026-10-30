Ebáis de Montes de Oca y Carmen atenderán hasta las 8:30 p. m.: estos son los días y las sedes

Las personas que trabajan o estudian durante el día tendrán una nueva opción para acudir a los servicios de salud en Montes de Oca y el distrito Carmen, en San José. A partir del lunes 2 de noviembre, los Equipos Básicos de Atención Integral en Salud (Ebáis) de estas comunidades extenderán su horario hasta las 8:30 p. m., una vez por semana.
La medida de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) permitirá recibir consulta médica, retirar medicamentos, vacunarse y realizar trámites administrativos fuera del horario habitual.
De lunes a jueves, la atención vespertina comenzará a las 4:30 p. m., mientras que los viernes se iniciará a las 3:30 p. m. En todos los casos, los servicios finalizarán a las 8:30 p. m.
Christian Barrantes Herrera, administrador del Área de Salud Carmen-Montes de Oca, explicó que la ampliación busca facilitar el acceso a los servicios a quienes tienen dificultades para acudir durante el día.
Estos son los días de atención para cada Ebáis
La ampliación del horario no será igual para todas las comunidades. Cada Ebáis dispondrá de un día específico de atención y los usuarios deberán acudir a la sede correspondiente.
La CCSS estableció la siguiente distribución:
Lunes, sede San Rafael–San Ramón: San Rafael Sur, San Rafael Norte y San Rafael Central.
Martes, sede Sabanilla: Sabanilla, Mercedes y Vargas Araya Norte.
Miércoles, sede Vargas Araya–Lourdes: Vargas Araya Sur, Lourdes Sur y Lourdes Norte.
Jueves, sede San Pedro: San Pedro Este y San Pedro Oeste. Sede San Rafael–San Ramón: San Ramón.
Viernes, sede Carmen: los dos Ebáis Carmen. Sede Vargas Araya–Lourdes: Cedros.
La institución aclaró que existen dos excepciones que los asegurados deben tomar en cuenta antes de acudir a consulta.
Los usuarios adscritos al Ebáis Vargas Araya Norte deberán presentarse los martes en la sede de Sabanilla, en lugar de Vargas Araya.
Por su parte, los asegurados del Ebáis San Ramón recibirán atención los jueves, aunque compartirán sede con los equipos de San Rafael.
¿Cómo sacar una cita en el horario ampliado?
La CCSS habilitará dos modalidades para obtener citas durante las jornadas vespertinas: mediante los canales digitales y de forma presencial.
Una parte de los espacios estará disponible en la aplicación EDUS y en el sitio web EDUS de la CCSS. Los asegurados podrán reservarlos desde tres días hábiles antes de la fecha de consulta.
La otra parte de las citas se asignará presencialmente, en la sede correspondiente, el mismo día de atención. Este proceso comenzará a las 6:30 a. m.
Por esta razón, las personas interesadas deberán verificar el día asignado a su Ebáis antes de solicitar un espacio.