La retención de Francesca Albanese, relatora especial de las Naciones Unidas (ONU) para los territorios palestinos ocupados, en el aeropuerto internacional Juan Santamaría generó cuestionamientos por parte de las diputadas del Frente Amplio (FA), Joselyn Sáenz y Vianey Mora.

Las legisladoras calificaron de arbitraria la actuación de las autoridades migratorias costarricenses y cuestionaron la falta de explicaciones sobre el impedimento de ingreso al país de la jurista italiana.

Sáenz interpuso un recurso de habeas corpus ante la Sala Constitucional

Ante esta situación, Sáenz interpuso un recurso de habeas corpus ante la Sala Constitucional este jueves 26 de noviembre, a las 6:12 p. m., según consta en el expediente 26-044965-0007-CO.

Las diputadas consideraron que lo ocurrido contraviene la tradición democrática de Costa Rica y su respeto por el derecho internacional. Además, advirtieron sobre posibles afectaciones a la libertad de expresión, la autonomía universitaria y las relaciones diplomáticas del país.

Diputada solicita suspender eventual deportación

El recurso presentado por Sáenz contra la Dirección General de Migración y Extranjería incluye una solicitud de medida cautelar urgente para suspender cualquier rechazo, deportación o expulsión de Albanese mientras la Sala resuelve el caso.

Según el documento, la relatora llegó al Juan Santamaría cerca de las 4 p. m. Las autoridades migratorias le comunicaron verbalmente la existencia de un supuesto proceso judicial pendiente, sin precisar su naturaleza ni el fundamento jurídico.

El escrito también solicita esclarecer si el impedimento guarda relación con las sanciones impuestas por Estados Unidos contra Albanese en julio del 2025 o con los compromisos del Poder Ejecutivo en el marco del denominado Escudo de las Américas.

Sáenz argumentó que las sanciones estadounidenses no son vinculantes para Costa Rica y que no constituyen, por sí mismas, una causal de rechazo prevista en la legislación migratoria nacional.

La legisladora también solicitó garantizar la comunicación de Albanese con su abogado y con la representación consular de Italia, así como condiciones dignas durante su permanencia en la terminal aérea.

Las diputadas anunciaron que la fracción del Frente Amplio solicitará explicaciones por la actuación de las autoridades migratorias.

Albanese tiene previsto recibir el doctorado honoris causa de la Universidad de Costa Rica (UCR) este viernes 27 de noviembre.