Dekra investiga choque en plena revisión dentro de una de sus estaciones

La empresa Dekra, encargada de la revisión técnica en el país, investiga las circunstancias en las que se habría dado una colisión dentro de la estación de Barreal de Heredia.

Según reportaron usuarios en redes sociales, la colisión se habría dado en medio del proceso de revisión, cuando una de las trabajadoras de la empresa habría acelerado por error un automóvil que inspeccionaba y colisionó otro vehículo que se encontraba en la etapa de medición de gases.

En respuesta a este diario la empresa únicamente manifestó que se encuentran investigando lo ocurrido.

“Sobre el incidente ocurrido en nuestra estación de Barreal de Heredia, informamos que se activaron de inmediato los protocolos de seguridad establecidos para proteger la integridad de nuestros usuarios y colaboradores. Las circunstancias de este hecho se encuentran bajo investigación, por lo que, de momento, no brindaremos detalles adicionales”, indicó la empresa.

La colisión según reportaron usuarios, se produjo cuando una inspectora aceleró por error un automóvil. (Tomado de Facebook/Tomado de Facebook)

El proceso de revisión técnica implica que en algunas ocasiones durante la etapa en que se inspeccionan elementos internos como el pito, cinturones de seguridad o elementos del tablero, el funcionario a cargo ingrese al vehículo. Esa fase no incluye la aceleración o el frenado del carro.