AñadirLa Nacióncomo fuente preferida en

El País

Dekra investiga choque en plena revisión dentro de una de sus estaciones

Usuarios aseguran que colisión dentro de estación de Dekra en Heredia fue ocasionada por una funcionaria de la empresa

En algunas etapas del proceso de revisión es necesario que el funcionario a cargo manipule los vehículos desde adentro.
En algunas etapas del proceso de revisión es necesario que el funcionario a cargo manipule los vehículos desde adentro. José Cordero
Patricia Recio