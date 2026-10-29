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El País

Costarricense Marie-Claire Arrieta recibe prestigiosa beca canadiense por sus investigaciones sobre el microbioma

Microbióloga de la Universidad de Calgary fue distinguida este 2026 con una de las Becas Arthur B. McDonald, del Consejo de Investigación en Ciencias Naturales e Ingeniería de Canadá

La microbióloga costarricense Marie-Claire Arrieta, profesora de la Universidad de Calgary, también es coautora del libro Let Them Eat Dirt, dirigido a padres de familia sobre cómo cuidar la salud de bebés y niños tomando en cuenta sus microbios.
La microbióloga costarricense Marie-Claire Arrieta, profesora de la Universidad de Calgary, también es coautora del libro Let Them Eat Dirt, dirigido a padres de familia sobre cómo cuidar la salud de bebés y niños tomando en cuenta sus microbios. Consejo de Investigación en Ciencias Naturales e Ingeniería de Canadá
Juan Fernando Lara Salas

La microbióloga costarricense Marie-Claire Arrieta Méndez fue galardonada esta semana con una Beca de Investigación Arthur B. McDonald, del Consejo de Investigación en Ciencias Naturales e Ingeniería de Canadá (NSERC, por sus siglas en inglés).

Esas becas reconocen a investigadores académicos en etapa temprana de su carrera, y los apoyan para fortalecer su capacidad de investigación, de modo que lleguen a ser líderes en sus campos e inspiren a otros.

El NSERC entrega hasta seis cada año e incluyen una subvención de investigación de hasta $250.000 y un apoyo salarial de hasta $180.000.