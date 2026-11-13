La cédula de identidad digital comienza a ganar espacio en los trámites cotidianos de los costarricenses. Esta herramienta, emitida por el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), permite acreditar la identidad desde un teléfono celular sin necesidad de presentar el documento físico.

A partir del lunes 16 de noviembre, Correos de Costa Rica aceptará la Identificación Digital Costarricense (IDC) en sus 100 sucursales del país.

La institución informó de que los usuarios podrán realizar sus gestiones con la versión electrónica de su cédula como una alternativa al documento tradicional.

Para incorporar esta modalidad, Correos adaptó sus sistemas y procedimientos internos. Los nuevos mecanismos permitirán verificar la autenticidad de la identificación en línea y prevenir posibles intentos de falsificación.

Katherine Pacheco, directora comercial de Correos de Costa Rica, explicó que la medida busca simplificar la atención al público y reforzar la seguridad de los servicios.

Correos de Costa Rica permitirá realizar trámites con cédula digital a partir de esta fecha

La implementación ocurre antes del 1.° de enero de 2027, fecha límite establecida por el TSE para que las entidades públicas y privadas adecuen sus procedimientos a este formato de identificación.

¿Cómo obtener la cédula digital en Costa Rica?

La Identificación Digital Costarricense está disponible desde setiembre de 2025.

El documento tiene una vigencia de cuatro años y cuesta ¢2.600. Las personas adultas mayores están exentas de este pago.

Para solicitarlo, los interesados deben seguir estos pasos:

Ingresar al sitio oficial: Acceda a https://www.tse.go.cr/idc/, disponible las 24 horas. Validar los datos: Digite su número de identificación, complete el filtro de seguridad y registre un correo electrónico válido. Realizar el pago: Cancele ¢2.600 con una tarjeta Visa o Mastercard de crédito o débito. Descargar la aplicación: Instale IDC-Ciudadano desde App Store o Google Play. Activar el documento: Complete la configuración mediante reconocimiento facial, datos biométricos y un código PIN personal.

Antes de iniciar el proceso, es necesario tener la cédula física vigente, contar con un teléfono inteligente compatible y no mantener documentos físicos pendientes de retiro en el TSE.

La credencial quedará vinculada al dispositivo móvil del solicitante para su utilización en los establecimientos e instituciones que acepten este mecanismo de identificación.