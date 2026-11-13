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El País

Correos de Costa Rica permitirá realizar trámites con cédula digital a partir de esta fecha

La medida se aplicará en las 100 sucursales del país y permitirá a los usuarios identificarse desde su celular sin necesidad de presentar la cédula física

Correos de Costa Rica adaptó sus sistemas y protocolos de seguridad para verificar la identidad de los usuarios mediante herramientas digitales.
Correos de Costa Rica adaptó sus sistemas y protocolos de seguridad para verificar la identidad de los usuarios mediante herramientas digitales. Correos de Costa Rica
Silvia Ureña Corrales