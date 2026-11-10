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El País

Cédula digital en Costa Rica: cómo activarla en el celular, cuánto cuesta y quiénes no pagan

El Tribunal Supremo de Elecciones recordó la validez de la Identidad Digital Costarricense (IDC) a partir del 2027 y confirmó la permanencia del formato físico para trámites

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El uso de la Identidad Digital Costarricense no implica la desaparición de la cédula tradicional. Captura de pantalla
Marianela Arias Vilchez