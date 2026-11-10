Cédula digital en Costa Rica: cómo activarla en el celular, cuánto cuesta y quiénes no pagan

A partir del 1.° de enero de 2027, todas las instituciones públicas y privadas en Costa Rica estarán obligadas a aceptar la Identidad Digital Costarricense (IDC) como documento oficial para cualquier trámite, gestión bancaria o solicitud de servicios.

El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) confirmó que la versión digital cuenta con el mismo peso legal que la cédula plástica tradicional, por lo que ninguna organización podrá negarse a recibirla.

La herramienta presenta un costo de ¢2.600 con una vigencia de cuatro años. Las personas adultas mayores no deben pagar por este servicio.

Un total de 107.243 personas solicitó esta modalidad entre el 9 de setiembre del 2025 y el 1.° de noviembre anterior, según los datos del organismo electoral.

La nueva cédula de Identidad Digital Costarricense tiene un costo de ¢2.600 con una vigencia de cuatro años. Las personas adultas mayores no deben pagar por este servicio. (Archivo/TSE /Archivo/TSE)

¿Cuánto cuesta y quiénes no pagan?

Costo general: ¢2.600 (con vigencia de 4 años).

¢2.600 (con vigencia de 4 años). Exención: Las personas adultas mayores están 100 % exentas del cobro.

Las del cobro. Adopción: Desde su lanzamiento en setiembre de 2025 al 1.° de noviembre de 2026, más de 107.000 ciudadanos ya han solicitado la credencial.

Requisitos previos

Tener la cédula física vigente. Contar con un teléfono inteligente (iOS o Android). No tener ningún trámite de documento físico pendiente de retiro en el TSE.

Paso a paso para obtener la Identidad Digital

Solicitud en línea: Ingrese a la plataforma oficial del TSE (tse.go.cr/idc/), disponible las 24 horas. Validación: Digite su número de identificación, complete el filtro de seguridad y registre un correo electrónico válido. Pago: Cancele los ¢2.600 en línea mediante tarjeta de crédito o débito Visa o Mastercard. Descarga y activación: Baje la aplicación oficial IDC-Ciudadano (disponible en App Store y Google Play). Configuración de seguridad: El documento se vincula al teléfono mediante reconocimiento facial, datos biométricos y un código PIN personal.

Importante para primerizos: Quienes vayan a solicitar la cédula por primera vez no pueden tramitar directamente la versión digital; deben obtener primero el documento físico en ventanilla y luego generar la IDC.

¿Desaparecerá la cédula física?

No. El TSE aclaró que la entrada en vigor de la IDC no elimina el documento tradicional. La entrega y renovación de la cédula plástica seguirá siendo gratuita tanto en la sede central como en las 32 oficinas regionales del país (el cobro solo aplica si se excede el límite anual de reposición de duplicados).