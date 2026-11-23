Los estudiantes regulares y de primer ingreso de la Universidad Nacional de Costa Rica (UNA) disponen de un nuevo calendario institucional para el año 2027.
A partir de ese periodo, la casa de enseñanza modificará su programación académica y trasladará el inicio de clases del primer ciclo, el cual pasará de febrero a marzo.
Para consultar los plazos establecidos en cada periodo lectivo, los alumnos deben revisar el siguiente desglose por ciclo académico según su condición estudiantil:
Verano 2026 (Ciclo III de 2026)
- Matrícula: 2 y 3 de diciembre (aplica únicamente para estudiante regular).
- Ajuste vía web: 4 de enero para retiro de cursos u opción de matrícula para personas sin cupo (aplica únicamente para estudiante regular).
- Inicio de clases: 4 de enero, según las horas y los días indicados por semana (aplica únicamente para estudiante regular).
- Final de clases: 27 de febrero. La carga de notas será entre el 1.º y el 6 de marzo (aplica únicamente para estudiante regular).
Ciclo I de 2027
- Matrícula de estudiantes regulares: Del 11 al 13 de enero (aplica únicamente para estudiante regular).
- Matrícula de primer ingreso (UNA te prepara): Del 25 de enero al 5 de febrero para los cursos de nivelación. Las clases se impartirán del 8 de febrero al 5 de marzo (aplica únicamente para primer ingreso).
- Ajuste vía web: Del 8 al 10 de marzo para la modificación de horarios en cursos matriculados (aplica para primer ingreso y estudiante regular).
- Inicio de clases: 8 de marzo para el comienzo del primer semestre lectivo (aplica para primer ingreso y estudiante regular).
- Retiro ordinario sin costo: Del 29 de marzo al 3 de abril para desmatricular cursos (aplica para primer ingreso y estudiante regular).
- Final de semestre: 3 de julio. La carga de notas finales será entre el 19 y el 23 de julio (aplica para primer ingreso y estudiante regular).
- Exámenes extraordinarios de ampliación: Del 26 al 31 de julio para la semana de parciales de convocatoria (aplica para primer ingreso y estudiante regular).
- Pago de créditos, póliza y matrícula: Fecha por definir para el final de semestre (aplica para primer ingreso y estudiante regular).
Ciclo II de 2027
- Matrícula: Del 4 al 6 de agosto (aplica para primer ingreso y estudiante regular).
- Ajuste vía web: Del 9 al 11 de agosto para la modificación de horarios (aplica para primer ingreso y estudiante regular).
- Inicio de clases: 9 de agosto para el comienzo del segundo semestre lectivo (aplica para primer ingreso y estudiante regular).
- Retiro ordinario sin costo: Del 23 al 28 de agosto para retirar materias matriculadas (aplica para primer ingreso y estudiante regular).
- Final de semestre: 27 de noviembre. Las notas se cargarán entre el 6 y el 11 de diciembre (aplica para primer ingreso y estudiante regular).
- Exámenes extraordinarios de ampliación: Del 13 al 18 de diciembre (aplica para primer ingreso y estudiante regular).
- Pago de cursos: Fecha por definir para el pago de créditos de este ciclo (aplica para primer ingreso y estudiante regular).