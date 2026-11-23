Los estudiantes regulares y de primer ingreso de la Universidad Nacional de Costa Rica (UNA) disponen de un nuevo calendario institucional para el año 2027.

A partir de ese periodo, la casa de enseñanza modificará su programación académica y trasladará el inicio de clases del primer ciclo, el cual pasará de febrero a marzo.

Universidad Nacional traslada inicio de lecciones a marzo y establece fechas clave para el 2027. (Cortesía /UNA)

Para consultar los plazos establecidos en cada periodo lectivo, los alumnos deben revisar el siguiente desglose por ciclo académico según su condición estudiantil:

Verano 2026 (Ciclo III de 2026)

Matrícula: 2 y 3 de diciembre (aplica únicamente para estudiante regular).

2 y 3 de diciembre (aplica únicamente para estudiante regular). Ajuste vía web: 4 de enero para retiro de cursos u opción de matrícula para personas sin cupo (aplica únicamente para estudiante regular).

4 de enero para retiro de cursos u opción de matrícula para personas sin cupo (aplica únicamente para estudiante regular). Inicio de clases: 4 de enero, según las horas y los días indicados por semana (aplica únicamente para estudiante regular).

4 de enero, según las horas y los días indicados por semana (aplica únicamente para estudiante regular). Final de clases: 27 de febrero. La carga de notas será entre el 1.º y el 6 de marzo (aplica únicamente para estudiante regular).

Ciclo I de 2027

Matrícula de estudiantes regulares: Del 11 al 13 de enero (aplica únicamente para estudiante regular).

Del 11 al 13 de enero (aplica únicamente para estudiante regular). Matrícula de primer ingreso (UNA te prepara): Del 25 de enero al 5 de febrero para los cursos de nivelación. Las clases se impartirán del 8 de febrero al 5 de marzo (aplica únicamente para primer ingreso).

Del 25 de enero al 5 de febrero para los cursos de nivelación. Las clases se impartirán del 8 de febrero al 5 de marzo (aplica únicamente para primer ingreso). Ajuste vía web: Del 8 al 10 de marzo para la modificación de horarios en cursos matriculados (aplica para primer ingreso y estudiante regular).

Del 8 al 10 de marzo para la modificación de horarios en cursos matriculados (aplica para primer ingreso y estudiante regular). Inicio de clases: 8 de marzo para el comienzo del primer semestre lectivo (aplica para primer ingreso y estudiante regular).

8 de marzo para el comienzo del primer semestre lectivo (aplica para primer ingreso y estudiante regular). Retiro ordinario sin costo: Del 29 de marzo al 3 de abril para desmatricular cursos (aplica para primer ingreso y estudiante regular).

Del 29 de marzo al 3 de abril para desmatricular cursos (aplica para primer ingreso y estudiante regular). Final de semestre: 3 de julio. La carga de notas finales será entre el 19 y el 23 de julio (aplica para primer ingreso y estudiante regular).

3 de julio. La carga de notas finales será entre el 19 y el 23 de julio (aplica para primer ingreso y estudiante regular). Exámenes extraordinarios de ampliación: Del 26 al 31 de julio para la semana de parciales de convocatoria (aplica para primer ingreso y estudiante regular).

Del 26 al 31 de julio para la semana de parciales de convocatoria (aplica para primer ingreso y estudiante regular). Pago de créditos, póliza y matrícula: Fecha por definir para el final de semestre (aplica para primer ingreso y estudiante regular).

Ciclo II de 2027