El promedio mínimo para continuar en el proceso de admisión 2027 de la Universidad Nacional de Costa Rica (UNA) quedó establecido en 451,93 puntos.

El dato lo comunicó la casa de enseñanza este miércoles 18 de noviembre por medio de su oficina de comunicación.

La UNA fijó el promedio mínimo en 451,93 para continuar en el proceso de admisión 2027. (Cortesía UNA/Cortesía UNA)

Los postulantes que obtuvieron esa calificación o una superior deben registrar su título de secundaria los días 4 y 5 de enero, antes de las 5:00 p. m., en el sitio web del Departamento de Registro. Durante esas mismas fechas también estará habilitada la opción para solicitar cambio de carrera.

Una vez completado el trámite, el comprobante llegará al correo electrónico inscrito por cada estudiante y se incorporará a su expediente de ingreso.

Fechas clave de admisión y matrícula

La UNA publicará la primera lista de personas admitidas el 8 de enero, a la 1:00 p. m. Quienes obtengan un cupo podrán matricularse el 14 y 15 de enero, antes de las 5:00 p. m.

El calendario universitario contempla además otras dos etapas para la asignación de espacios disponibles:

Lista de espera: se divulgará el 18 de enero, a las 3:00 p. m. Las personas convocadas podrán matricularse el 19 y 20 de enero, antes de las 5:00 p. m..

se divulgará el 18 de enero, a las 3:00 p. m. Las personas convocadas podrán matricularse el 19 y 20 de enero, antes de las 5:00 p. m.. Segunda etapa de admisión: los resultados saldrán el 25 de enero, a las 3:00 p. m. La matrícula será los días 26 y 27 de enero, antes de las 5:00 p. m.

Inicio de lecciones y oferta académica regional

El curso lectivo 2027 iniciará el 8 de marzo en los distintos campus y sedes regionales de la institución. La oferta académica abarca carreras en ingenierías, tecnologías computacionales, administración, educación, turismo sostenible y ciencias del movimiento humano, entre otras disciplinas.

En el campus Liberia estarán disponibles los bachilleratos en Ingeniería en Calidad y Tecnologías de Producción e Ingeniería en Bioprocesos Industriales. El campus Nicoya ofrecerá Ingeniería en Tecnologías Computacionales para la Ciencia de Datos, Ingeniería en Calidad e Innovación Agroalimentaria y Ciencias del Movimiento Humano.

Por su parte, el campus Pérez Zeledón incorporará nuevos cupos para los bachilleratos en Inteligencia y Estrategia Global y Planificación Económica y Social, mientras que el campus Coto contará con Ingeniería en Tecnologías Computacionales para la Ciencia de Datos.

El campus Alajuela dispondrá de cupos para Ingeniería en Calidad y Tecnologías de Producción. En Sarapiquí se impartirá esa misma carrera junto con Ingeniería en Tecnologías Computacionales para la Ciencia de Datos.

Asimismo, las sedes y secciones regionales contarán con tres opciones en el área de ciencias biológicas: licenciatura en Biología Tropical, licenciatura en Biología Marina y licenciatura en Ingeniería en Biotecnología Aplicada.

Los interesados pueden consultar la oferta académica completa y los detalles de cada carrera en www.registro.una.ac.cr, o llamar al teléfono 2562-6189.