Conozca el calendario escolar de los 10 centros educativos privados con más matrícula de Costa Rica

Los 10 centros educativos privados con mayor matrícula de Costa Rica imparten entre 183 y 200 días lectivos. Su calendario escolar no está en la obligación de apegarse al del Ministerio de Educación Pública (MEP), cartera que recientemente anunció un rebajo en la cantidad de días de clases, pasando de 200 a 180.

Según el MEP, las escuelas y colegios privados pueden elegir las fechas de ingreso, así como en las que se realizan las evaluaciones, las vacaciones y el día de finalización del curso lectivo. En algunas instituciones privadas los estudiantes cuentan con una semana de vacaciones extra a diferencia del sistema público.

A continuación, presentamos el listado de centros educativos con más estudiantes matriculados este 2026, según las bases de datos del Ministerio de Educación Pública.

A partir del 2027, el curso lectivo del sector público será de 180 días. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Lincoln School

Esta institución, que cuenta con 1.417 estudiantes matriculados en los niveles de preescolar, primaria y secundaria cuenta con un calendario escolar de 183 días, según se pudo verificar en su cronograma de clases del periodo 2026-2027.

Este centro educativo trabaja con el calendario escolar estadounidense, que se conoce como calendario diferenciado.

Complejo Educativo CIT

Este centro educativo, de 1.313 estudiantes entre preescolar, primaria y secundaria, informó que su calendario escolar estará listo hasta principios del 2027, no obstante, su curso lectivo usualmente se desarrolla entre febrero y noviembre.

Complejo Educativo Bilingüe Nueva Esperanza

Este centro educativo, el tercero con matrícula más grande con 1.297 estudiantes, tiene un calendario escolar cercano a los 200 días, según cálculos a partir de las fechas de ingreso y finalización del curso lectivo que este 2026 se inició el 5 de febrero y culminará el 27 de noviembre.

Los estudiantes de preescolar, escuela y colegio de esta institución tienen cuatro semanas de vacaciones, tomando en cuenta Semana Santa, dos semanas a medio año y una más en setiembre.

Sobre el calendario escolar del 2027 aún no está confirmado, según afirmó una trabajadora tras una llamada de este medio.

Sistema Educativo Saint Clare

Esta institución privada, de 1.258 estudiantes, imparte un calendario escolar de 200 días a sus alumnos de preescolar, primaria y secundaria.

Colegio Marista

El curso lectivo de este centro educativo está organizado en 38 semanas lectivas, es decir, alrededor de 190 días de clases.

En el 2027, las lecciones en este centro educativo empezarán el 12 de febrero, indicó Mónica Ulloa, directora de esta institución que cuenta con 1.069 estudiantes matriculados en los niveles de preescolar, primaria y secundaria.

Centro Educativo Bilingüe Sonny

Este centro educativo, que imparte lecciones a 1.042 estudiantes de preescolar, primaria y secundaria, cuenta con un calendario escolar que tiene como base los 200 días: para el 2027 podrían ser un poco más, según se indicó tras una consulta telefónica.

Colegio La Salle

Este centro educativo aún no ha definido el calendario del 2027, no obstante, el de este año será de cerca de 184 días. Las clases comenzaron el 8 de febrero y terminarán el 19 de noviembre. Los estudiantes de esta institución tienen dos semanas de vacaciones de medio año y otra en setiembre, además de Semana Santa.

Para este 2026, el Colegio La Salle cuenta con 1.010 estudiantes matriculados en los niveles de preescolar, primaria y secundaria.

Colegio Humboldt

Este centro educativo, el octavo con mayor cantidad de estudiantes matriculados, para un total de 970 en el 2026, cuenta con un calendario escolar de 183 días, según se indicó en tras una consulta telefónica.

Colegio Miravalle Bilingüe

Este centro educativo imparte lecciones por cerca de 200 días, de acuerdo con sus fechas de ingreso, vacaciones y salida de este año. Según se indicó, seguirán con el mismo calendario para el 2027.

Actualmente, esta institución cuenta con 802 alumnos.

Saint Michael School

Esta institución, que tiene una matrícula de 802 escolares y colegiales, tiene un aproximado de 190 días de lecciones, esto según lo estimado con las fechas de ingreso, vacaciones y salida de clases.

Usualmente, los alumnos ingresan la primera semana de febrero y terminan la primera de diciembre. Además de Semana Santa, los estudiantes tienen vacaciones de medio año y una más en setiembre.