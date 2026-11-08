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El País

Conozca el calendario escolar de los 10 centros educativos privados con más matrícula de Costa Rica

Tras el cambio del MEP de su calendario escolar de 200 días a 180, consultamos con centros educativos privados para conocer su cantidad de días lectivos. Estas instituciones tienen libertad de definirlo

Los centros educativos privados con mayor matrícula tienen un calendario escolar de entre 183 y 200 días.
Los centros educativos privados con mayor matrícula tienen un calendario escolar de entre 183 y 200 días. Mayela Lopez

Fernanda Matarrita Chaves y Jailine González Gómez