Las personas aseguradas pueden crear una cuenta en el Expediente Digital Único en Salud (EDUS) desde su teléfono móvil o mediante el sitio web www.ccss.sa.cr, informó la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

Para utilizar la plataforma se requiere contar con un correo electrónico registrado ante la institución.

La aplicación Expediente Digital Único en Salud (EDUS), de la CCSS, permite a los asegurados crear una cuenta en línea para gestionar citas médicas y consultar información de salud o pensiones. (EDUS/Captura de pantalla)

Quienes ya tienen una cuenta para gestionar citas en el sitio web institucional pueden ingresar con el mismo usuario y contraseña en la aplicación móvil.

Descarga y creación de cuenta

La aplicación EDUS está disponible de forma gratuita en las tiendas digitales App Store, Google Play Store y Huawei AppGallery. Para completar el registro inicial, los usuarios deben seguir estos pasos:

Ingresar a la tienda de aplicaciones del dispositivo móvil (App Store, Google Play Store o Huawei AppGallery) y descargar el aplicativo EDUS.

Abrir la aplicación y seleccionar la opción “Registrarse” en la pantalla inicial (este mismo proceso está disponible en el apartado “Solicitud de citas por Internet” en www.ccss.sa.cr).

Elegir el tipo de identificación y digitar el número correspondiente.

Completar los datos solicitados en caso de tener un correo electrónico registrado ante la CCSS.

Proceso de prerregistro sin correo electrónico

Si el usuario no cuenta con una dirección electrónica inscrita, el sistema habilita una solicitud de prerregistro que requiere validación posterior:

Seleccionar la opción de prerregistro en la aplicación y pulsar el botón “Empezar”.

Actualizar únicamente la dirección de domicilio, el establecimiento de salud, el correo electrónico y el número de teléfono.

Agregar enfermedades de condición de riesgo y dictámenes médicos de referencia, una vez completados los datos anteriores.

Aceptar los términos y condiciones y oprimir “Finalizar”.

El centro de salud debe hacer la validación correspondiente.

Información disponible en la plataforma

Una vez activo el perfil, los asegurados directos pueden localizar y actualizar su información personal para gestionar su adscripción al establecimiento de salud correspondiente.

También tienen acceso al historial de citas anteriores y pendientes, así como a la opción de solicitar o cancelar citas propias y de sus dependientes.

El aplicativo permite validar la condición de aseguramiento para el acceso a los servicios médicos. En los centros donde opera el EDUS, los pacientes pueden consultar los medicamentos prescritos, el historial de diagnósticos, las alergias detectadas y la ruta quirúrgica en caso de tener una cirugía programada.

En el ámbito del seguro de pensiones del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), los cotizantes visualizan la estimación de pensión, los salarios reportados y los periodos consolidados por patronos.

Los pensionados pueden revisar los datos de su pensión, los pagos y las deducciones asociadas. En ambos casos, si mantienen un crédito hipotecario otorgado por la CCSS, tienen acceso al detalle de la operación.