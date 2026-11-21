Los chances de la Junta de Protección Social (JPS) volvieron a poner en juego millones de colones este viernes 20 de noviembre, con el sorteo número 7.088.

La edición de este viernes ofreció un premio mayor de ¢240 millones en dos emisiones. Además, el acumulado millonario alcanzó los ¢544 millones, según la información divulgada por la JPS.

El premio mayor correspondió al número 33 con la serie 632. Esta combinación paga ¢120 millones por emisión.

El número 63 con la serie 155 obtuvo el segundo premio, que entrega ¢37 millones por entero.

Por su parte, el tercer premio favoreció al número 65 con la serie 013, con un pago de ¢9 millones por emisión.

El número duplicador fue el 57. Esta modalidad paga ¢15.000 por fracción en los sorteos de los viernes, de acuerdo con la JPS.

El acumulado millonario llegó a ¢544 millones en dos emisiones para el sorteo de este viernes. El monto aumentó ¢25 millones respecto al sorteo anterior, cuando comenzó nuevamente en ¢519 millones.

La JPS informó que la tómbola principal contenía 73 bolitas en blanco y una identificada con la palabra acumulado. Además, correspondía retirar una bolita en blanco.

Las personas que participaron pueden consultar los resultados oficiales de la JPS y comparar los números y las series con sus billetes o fracciones para comprobar si obtuvieron algún premio.