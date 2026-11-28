Los chances de la Junta de Protección Social (JPS) volvieron a poner en juego millones de colones este viernes 27 de noviembre, con el sorteo número 7.090.

El premio mayor correspondió al número 76 con la serie 320. Esta combinación paga ¢120 millones por emisión.

El número 95 con la serie 101 obtuvo el segundo premio, que entrega ¢37 millones por entero.

Por su parte, el tercer premio favoreció al número 83 con la serie 915, con un pago de ¢9 millones por emisión.

El número duplicador fue el 23. Esta modalidad paga ¢15.000 por fracción en los sorteos de los viernes, de acuerdo con la JPS.