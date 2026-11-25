Los chances volvieron a poner en juego millones de colones entre las personas que compraron billetes o fracciones para probar suerte. La Junta de Protección Social (JPS) realizó la noche de este martes 24 de noviembre el sorteo número 7.089.

Para esta edición, la institución anunció un premio mayor de ¢160 millones en dos emisiones. A esta cifra se sumó el acumulado millonario de ¢594 millones.

El premio mayor correspondió al número 66 con la serie 334. Esta combinación paga ¢80 millones por emisión.

El número 78 con la serie 355 se dejó el segundo premio, que otorga ¢25 millones por entero.

En tanto, el número 79 con la serie 476 fue el merecedor del tercer premio, que paga ¢7 millones por emisión.

Además, el número duplicador fue el 76. Esta modalidad entrega ¢10.000 por fracción en los sorteos de los martes.

El acumulado millonario registró un incremento de ¢50 millones respecto al sorteo del viernes 20 de noviembre, cuando el monto se situó en ¢544 millones.

Para esta edición, la tómbola principal contó con 71 bolitas en blanco y una identificada con la palabra acumulado. Según la JPS, correspondía retirar una bolita en blanco.

Las personas que participaron pueden verificar sus números y series mediante los resultados oficiales de la JPS.