Chances de la JPS: estos son los números ganadores del sorteo de este viernes 30 de octubre

Los chances de la Junta de Protección Social (JPS) volvieron a poner en juego millones de colones este viernes 30 de octubre. La institución realizó el sorteo número 7.082, con premios para quienes adquirieron billetes o fracciones.

Esta edición tuvo un premio mayor de ¢240 millones en dos emisiones. Además, el acumulado millonario alcanzó los ¢1.503 millones, según la información divulgada por la JPS.

El premio mayor correspondió al número 23 con la serie 515.

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