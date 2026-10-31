Chances de la JPS: estos son los números ganadores del sorteo de este viernes 30 de octubre

Los chances de la Junta de Protección Social (JPS) volvieron a poner en juego millones de colones este viernes 30 de octubre. La institución realizó el sorteo número 7.082, con premios para quienes adquirieron billetes o fracciones.
Esta edición tuvo un premio mayor de ¢240 millones en dos emisiones. Además, el acumulado millonario alcanzó los ¢1.503 millones, según la información divulgada por la JPS.
El premio mayor correspondió al número 23 con la serie 515.
El número 41 con la serie 816 resultó favorecido con el segundo premio de ¢37 millones por emisión.
Por su parte, el tercer premio de ¢9 millones quedó en manos del número 88 con la serie 765.
El número duplicador fue el 74. Esta modalidad paga ¢15.000 por fracción.
Acumulado millonario de los chances
El acumulado millonario llegó a ¢1.503 millones en dos emisiones para el sorteo de este viernes 30 de octubre.
La JPS informó que la tómbola principal contenía 15 bolitas en blanco y una identificada con la palabra acumulado. El mecanismo también contemplaba el retiro de una bolita en blanco.
Para participar en el sorteo de este viernes, el entero tuvo un costo de ¢7.500.
Las personas que compraron chances pueden consultar los resultados oficiales de la JPS y comparar las combinaciones premiadas con sus billetes o fracciones para comprobar si obtuvieron algún premio.