Chances de la JPS: estos son los números ganadores del sorteo de este martes 27 de octubre

Los chances de la Junta de Protección Social (JPS) volvieron a poner en juego millones de colones este martes 27 de octubre. La institución realizó el sorteo número 7.081, que incluyó los premios habituales y el acumulado millonario.

Para esta edición, la JPS anunció un premio mayor de ¢160 millones en dos emisiones. Además, el acumulado millonario alcanzó los ¢1.478 millones.

El premio mayor correspondió al número 39 con la serie 843.

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