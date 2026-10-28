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El País

Chances de la JPS: estos son los números ganadores del sorteo de este martes 27 de octubre

El sorteo de chances de este 27 de octubre puso en juego un premio mayor de ¢160 millones. Revise los resultados

El sorteo de los Chances de este martes dejó a varios ganadores con muchos millones.
La tómbola de la Junta de Protección Social (JPS) se utiliza para determinar las combinaciones favorecidas durante los sorteos de chances y del acumulado millonario. JPS
Silvia Ureña Corrales

Los chances de la Junta de Protección Social (JPS) volvieron a poner en juego millones de colones este martes 27 de octubre. La institución realizó el sorteo número 7.081, que incluyó los premios habituales y el acumulado millonario.

Para esta edición, la JPS anunció un premio mayor de ¢160 millones en dos emisiones. Además, el acumulado millonario alcanzó los ¢1.478 millones.

El premio mayor correspondió al número 39 con la serie 843.