Chances de la JPS: estos son los números ganadores del sorteo de este martes 27 de octubre

El segundo premio, de ¢25 millones por emisión, favoreció al número 84 con la serie 070.
La combinación del número 19 con la serie 786 obtuvo el tercer premio, de ¢7 millones por emisión.
Por su parte, el número duplicador fue el 23. Esta modalidad paga ¢10.000 por fracción en los sorteos de los martes, de acuerdo con la JPS.
Acumulado millonario de los chances
El acumulado millonario llegó a ¢1.478 millones en dos emisiones para el sorteo de este martes 27 de octubre.
La JPS informó de que la tómbola principal contaba con 16 bolitas en blanco y una identificada con la palabra acumulado. Además, correspondía retirar dos bolitas en blanco.
Para participar en el sorteo de este martes, el entero costó ¢5.000, según los precios anunciados por la institución.
Las personas que compraron chances pueden consultar los resultados oficiales de la JPS y comparar las combinaciones premiadas con sus billetes o fracciones para verificar si obtuvieron algún premio.