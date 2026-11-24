El certificado de nacimiento en Costa Rica se tramita en formato digital mediante el portal web del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) y llega directamente al correo electrónico del solicitante.

En el sitio web del TSE puede comprar la certificación digital de nacimiento con un costo de ¢1.575. (Sitio web del TSE/Captura de pantalla)

Cada certificación digital tiene un valor de ¢1.575 y cuenta con una validez de 30 días naturales. La gestión puede efectuarse desde una computadora o un teléfono móvil.

Para obtener el documento en formato digital, el interesado debe seguir estos pasos:

Ingresar a la dirección web tse.go.cr.

Hacer clic en el botón “Certificaciones Digitales”, ubicado al lado izquierdo de la pantalla.

Seleccionar el carrito de compras con la leyenda “Adquiera Certificaciones Digitales AQUÍ”, situado arriba de la casilla del código verificador.

Oprimir la opción “Continuar con la compra”.

Elegir la opción “Certificación de Nacimiento”,entre las alternativas disponibles junto a estado civil y defunción, y pulsar el botón “Comprar” debajo de la imagen.

Digitar el número de cédula en el espacio correspondiente y presionar “Buscar Personas”.

Verificar en la parte inferior de la pantalla que los datos personales pertenezcan a la persona requerida.

Pulsar el botón “Ver detalle” y luego cerrar esa ventana para que el sistema permita avanzar.

Presionar “Agregar al carrito” y luego oprimir “Cerrar” ante el mensaje “La certificación se agregó exitosamente al carrito de compra”.

Seleccionar el botón azul “Ir al carrito de compras” en la parte superior de la pantalla.

Escribir el correo electrónico donde se recibirá el documento.

Oprimir los botones “Continuar”, “Confirmar compra” y finalmente “Pagar”.

Ingresar los datos de la tarjeta: número de 16 dígitos, fecha de vencimiento y código de seguridad de tres dígitos del dorso.

Si la certificación requiere autenticación o apostilla para tener validez en el extranjero, el usuario debe descargar el documento digital adquirido en el sistema, imprimirlo y acudir a cualquiera de las sedes del Registro Civil antes de presentarlo ante el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto.

En esa oficina, un oficial certificador consignará su firma y sello en el documento impreso.