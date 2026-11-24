El certificado de nacimiento en Costa Rica se tramita en formato digital mediante el portal web del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) y llega directamente al correo electrónico del solicitante.
Cada certificación digital tiene un valor de ¢1.575 y cuenta con una validez de 30 días naturales. La gestión puede efectuarse desde una computadora o un teléfono móvil.
Para obtener el documento en formato digital, el interesado debe seguir estos pasos:
- Ingresar a la dirección web tse.go.cr.
- Hacer clic en el botón “Certificaciones Digitales”, ubicado al lado izquierdo de la pantalla.
- Seleccionar el carrito de compras con la leyenda “Adquiera Certificaciones Digitales AQUÍ”, situado arriba de la casilla del código verificador.
- Oprimir la opción “Continuar con la compra”.
- Elegir la opción “Certificación de Nacimiento”,entre las alternativas disponibles junto a estado civil y defunción, y pulsar el botón “Comprar” debajo de la imagen.
- Digitar el número de cédula en el espacio correspondiente y presionar “Buscar Personas”.
- Verificar en la parte inferior de la pantalla que los datos personales pertenezcan a la persona requerida.
- Pulsar el botón “Ver detalle” y luego cerrar esa ventana para que el sistema permita avanzar.
- Presionar “Agregar al carrito” y luego oprimir “Cerrar” ante el mensaje “La certificación se agregó exitosamente al carrito de compra”.
- Seleccionar el botón azul “Ir al carrito de compras” en la parte superior de la pantalla.
- Escribir el correo electrónico donde se recibirá el documento.
- Oprimir los botones “Continuar”, “Confirmar compra” y finalmente “Pagar”.
- Ingresar los datos de la tarjeta: número de 16 dígitos, fecha de vencimiento y código de seguridad de tres dígitos del dorso.
Si la certificación requiere autenticación o apostilla para tener validez en el extranjero, el usuario debe descargar el documento digital adquirido en el sistema, imprimirlo y acudir a cualquiera de las sedes del Registro Civil antes de presentarlo ante el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto.
En esa oficina, un oficial certificador consignará su firma y sello en el documento impreso.